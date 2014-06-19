Международный научный форум, посвященный 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, открылся в Минске

Новости Беларуси. Беларусь: памятное лето 44-го. Международный научный форум, посвященный 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, открылся 19 июня в Минске.

В Национальной академии наук собрались ученые из Беларуси, России, Украины и Польши. В рамках форума экспонируются уникальные архивные и музейные материалы, военная литература.

Но конференция – это не только дискуссии и обсуждения. В Академии наук можно было окунуться в ту эпоху. Конечно, фронтовые сто граммов не наливали. Но отведать солдатской каши смогли все желающие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Зданович, проректор по научной работе Брестского государственного университета им. А. С. Пушкина, кандидат исторических наук:

Такой антураж настраивает на то, что действительно эта конференция посвящена такой проблеме, именно военной проблеме. На конференции не обязательно все время спорить, иногда хочется хорошо отдохнуть. А самый хороший отдых – под музыку, под духовой оркестр. И мне кажется, что такая традиция очень хорошая.

Вячеслав Данилович, директор Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук:

Это не просто научная конференция. Она имеет широкий формат. Здесь, в зале, при проведении пленарного заседания присутствовали не только ученые, но и представители общественности, учащейся молодежи. И это очень важно и необходимо, потому что надо транслировать память о Великой Отечественной войне.

Еще далеко не все архивы открыты, которые касаются различных событий, аспектов Великой Отечественной войны. Кроме того, это огромный массив документов. Поэтому масштабы для научных исследований очень широкие.