Третья книга каталога воинских захоронений на территории Республики Беларусь будет издана в 2014 году

Новости Беларуси. Третья книга каталога воинских захоронений на территории Республики Беларусь будет издана уже в 2014 году. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции по увековечению памяти защитников Отчества и жертв войн.

На этот раз издание будет включать памятные места Гомельской области. Всего же за последние два года в каталог захоронений занесено более 27 тысяч имен погибших.

Предыдущие два издания были посвящены военным могилам Брестской и Витебской областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Шумский, начальник управления по увековечиванию памяти защитников Отечества и жертв войн Министерства обороны Республики Беларусь:

Замысел издания заключается в том, чтобы при любых обстоятельствах сохранить эти захоронения как документально зафиксированные, потому что издание этого каталога обозначает возможность спустя любое время уяснить информацию о том, что они существовали.