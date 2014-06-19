В Минске на набережной Свислочи найдены надгробная плита и останки человека

Еще в пятом веке до нашей эры Платон сказал: «Смерть – это не самое худшее, что может произойти с человеком». Это утверждение на себе, как это ни странно звучит, испытала покойная минчанка по фамилии Бунина.

Кто бы мог подумать, что прогуливаясь по набережной реки Свислочь в один из летних дней, можно будет увидеть человеческие останки и надгробную плиту 1931 года захоронения. Памятник нашли в 500 метрах от стадиона «Динамо» со стороны улицы Белорусская.

Андрей Лукьяненко, экскаваторщик СУ-78 ОАО «Трест 15 «Спецстрой»:

Месяц назад проводили здесь раскопки, прокладка кабеля, я экскаваторщиком работал, копал и смотрю какая-то плита, я ее достал, положил, а это оказался памятник. Не знали, куда обратиться, ну и положил здесь, чтобы не мешал. Вот и лежит.

Но за месяц данная находка заинтересовала, к сожалению, только 1 человека.

Андрей Коростелев:

Я обратил внимание, что лежит надгробная плита. Прочитал, что фамилия Бунина, понял, что там, женщина, которая умерла 28 июня 1931 года. И рядом лежали останки . Где-то лучевая кость в области сустава, черная. На следующий день проходя, смотрю, снова лежит, ну, думаю, как-то 3 день, 4, почему такое кощунственное отношение?

Риторический вопрос. Для начала экскаваторщику Андрею можно было бы обратиться в милицию, тем более, что были найдены останки человека. И правоохранительные органы уже бы подсказали, как нужно действовать дальше. К сожалению, Андрей не знал, что делать в отличие от городских беспризорных собак, которым все равно чьи кости, будь то коровьи или человеческие. После обращения на горячую линию телеканала СТВ странное захоронение сдвинулось с мертвой точки.

Сергей Тур, заместитель директора КУП «Спецкомбинат КБО»:

В данном случае надо обращаться в архив города Минска, чтобы определили именно захоронение, кто был захоронен по этой плите, а если получается, при раскопках находятся еще и останки каких-нибудь людей, то выясняется, где это было и после этого, если такие останки есть, то мы производим захоронение на одном из кладбищ.

Даже если родственников умершего человека не находят, то все равно производят захоронение на одном из открытых кладбищ города Минска. Сегодня это Западное кладбище. Такова схема действий, если случай рядовой, но, найденное надгробие 1931 года некой гражданки Буниной, вызывает интерес у историков.

Владимир Денисов, главный архивист Национального исторического архива Беларуси:

Конечно же, она представляет исторический интерес, потому что практически ни одного надмогильного памятника ни на одном из еврейских кладбищ у нас не сохранилось.

Первое еврейское кладбище в Минске появилось в конце 16 века и находилось оно на территории современного стадиона «Динамо». Тогда это местечко находилось за чертой города. По мере развития и расширения Минска кладбище вошло в городскую черту, и власти приняли решение о его закрытии и создании нового в районе современного комплекса БГУ, что на площади Независимости. В конце 19 века на этом кладбище прекратили захоронение и начали на пересечении современных улиц Сухой и Коллекторной. Просуществовало это царство мертвых до начала ВОВ.

Владимир Денисов, главный архивист Национального исторического архива Беларуси:

Вероятнее всего, вот эта плита, которая была обнаружена сегодня, именно находилась на том 3 еврейском кладбище, которое было открыто во второй половине 19 века. Захоронения там продолжались до начала ВОВ. Конечно же, после войны кладбище это было закрыто, сейчас там зеленая зона, небольшой спортивный комплекс, но, к сожалению, все надмогильные плиты, которые находились там, исчезли.

Часть их была уничтожена немецкими оккупантами во время захоронения ими узников гетто на этом кладбище, а часть надмогильных плит вывезли в неизвестном направлении уже после благоустройства территории в конце 40-60 годов 20 века.

Владимир Денисов, главный архивист Национального исторического архива Беларуси:

Вполне вероятно, что эту плиту могли вывезти немецкие оккупационные власти и выбросить куда-нибудь на свалку в районе ул. Белорусской.

Конечно, точно определить, как эта надгробная плита оказалась именно в том месте, где ее нашел экскаваторщик Андрей невозможно. Но вот то, что находку целесообразно сохранить – бесспорно.

Владимир Денисов, главный архивист Национального исторического архива Беларуси:

Вероятнее всего, было бы лучше, если бы эта надмогильная плита была возвращена на территорию еврейского кладбища, которое возникло в Минске во второй половине 19 века. Там есть несколько памятных таблиц и несколько таких мемориальных сооружений, посвященных событиям Второй мировой войны, и думаю, что этой плите, если удастся ее сохранить, место именно на ее исторической Родине.

Напоминаем, что сейчас это район пересечения улиц Сухая и Коллекторная. А ведь сколько исторических, древних кладбищ было уничтожено еще в советские времена!

Анна Берестень, СТВ:

Если вы прогуливаетесь в Сторожевском сквере со своей собакой, то знайте, что ваш питомец может осквернить память усопших. Ведь на месте этого сквера было самое старое православное кладбище города Минска, датируемое концом 18 века.

А таких мест в городе, где когда-то были кладбища, много. Практически весь центр Минска построен на костях. И как ни странно, властей не смущало, что на месте бывшего края целования молчаливых появятся жилые дома, зоны отдыха, и даже детские площадки.

Владимир Денисов, главный архивист Национального исторического архива Беларуси:

Если советское законодательство разрешало и даже поощряло создание вот таких игровых комплексов, зон отдыха и даже строительство на костях любых объектов, сейчас это у нас категорически запрещено. Все кладбища подлежат сохранению, все захоронения подлежат сохранению.

Кладбище получает статус закрытого, если после последнего захоронения прошло не менее 20 лет.

Сергей Тур, заместитель директора КУП «Спецкомбинат КБО»:

Кладбище закрывается согласно решению исполнительных органов. И если вопрос стоит о закрытии и переносе этого кладбища, то так и происходит. Но в последующем оповещаются родственники, оповещаются те близкие люди, у которых есть родственники или захоронения. Они ставятся в известность, и происходит перезахоронение останков в другое место.

Уважать своих предков, значит, уважать и сохранять историю. Мы же, в свою очередь, сообщили городскому архиву о найденных останках Буниной и надгробной плите, а также обратились в милицию. Осталось подождать результаты проверок и выяснить больше информации о погибшей. Вполне вероятно, что отыщутся правнуки, которые, может быть, вот уже много лет мечтают прийти на могилу своей прабабушки.