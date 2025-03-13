«Международный квартал» открылся на Минской книжной выставке-ярмарке
Самый большой в мире эпос, последние экземпляры уникальных иранских изданий, мастер-классы и встречи с именитыми авторами. На Минской книжной выставке-ярмарке открылся «Международный квартал», где гости могут ознакомиться с книгами из более чем 20 стран: от Азии до Латинской Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На стендах жанровое разнообразие: художественная, культурная, научная литература, переводная и на национальных языках. Многие издания – букинистические редкости. Их ни найти не только на полках наших магазинов, но и за рубежом.
Например, иранцы привезли два уникальных печатных экспоната, рассказывающих о жизни и творчестве живописцев. А палестинцы специально для выставки перевели книги об истории и культуре.
Эвелина Крицкая, представитель посольства Палестины в Беларуси:
У нас есть две книги на белорусском и русском языках. Специально сделаны посольством, чтобы на выставке ознакомить гостей с Палестиной, ее культурой, традициями. Касательно книги на белорусском языке, это сборник стихов палестинских и белорусских авторов.
Павел Утюпин, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Не у всех есть такая возможность посетить те или иные страны, но я уверен, что, например, подойдя к китайскому стенду или бразильскому, кто-то захочет побывать в этих прекрасных странах с туристической точки зрения. И это хорошо, потому что они приводят информацию к нам и рассказывают о своей стране. Это двусторонний процесс. Мы доводим ту миролюбивую политику, которая проводится у нас в стране.
В год председательства Беларуси в ЕАЭС особое внимание странам – участницам союза. Второй день выставки посвящен Кыргызстану. Гостям расскажут о творчестве одного из самых известных авторов этой страны Чингиза Айтматова. Кроме того, презентуют издание о кыргызстанцах, которые в годы Великой Отечественной войны участвовали в боях за освобождение нашей страны.