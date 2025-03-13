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В Несвижском районе начались работы по активному благоустройству территорий

13 марта 2025 13:56
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Комфорт и чистота. С приходом весны в райцентрах началось активное благоустройство территории: работа на местах кипит, все направлено на результат, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Несвижском районе начались работы по активному благоустройству территорий-2

Например, в Несвиже акцент делают не только на центральные улицы, но также придомовые территории и парковые зоны. Особое внимание уделяется зеленым насаждениям: планируется выполнить формовочную обрезку 800 деревьев. К слову, сейчас самый подходящий период для таких работ. Это благоприятно сказывается на состоянии растений, а также придает им эстетичный вид. В целом, с началом весны у сотрудников ЖКХ фронт работ увеличен.

В Несвижском районе начались работы по активному благоустройству территорий-4

Денис Ефимов, заместитель директора Несвижского жилищно-коммунального хозяйства:
Убираем улицы города от песчано-соляных смесей, которые были высыпаны в зимний период. Убираем мусор, санитарную обрезку. Дальше уже приступаем к посадке зеленых насаждений, газонов, цветов, деревьев, кустарников. Проводим все необходимые работы, чтобы наш город был и оставался всегда самым красивым не только в области, но и в республике.

Также Несвижский район украсят 150 тысяч цветов. Уделят внимание и озеленению – планируется высадить около полутысячи деревьев и кустарников.

# Год благоустройства # ЖКХ

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