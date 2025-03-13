Более 160 юных изобретателей участвуют в республиканском конкурсе «ТехноИнтеллект»

Переработка ядерного топлива, солнечные батареи для АПК и беспилотники с большей устойчивостью при полете. Оригинальные технические решения в 14-й раз в столице представляют участники конкурса «ТехноИнтеллект», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он объединил более 160 юных изобретателей. Среди них – школьники, лицеисты, учащиеся колледжей, студенты, а также победители различных районных, городских и областных соревнований и олимпиад. Конкурс впервые открыт для учеников инженерных классов. Участники представляют свои проекты в разных сферах, среди которых энергетика, авиация, робототехника и экология.

Ярослав Старостенков, учащийся Борковичской средней школы Верхнедвинского района:

Разработан новый вид солнечной электростанции с применением инновационного солнечного трекера. Часы ориентируют положение солнечного трекера в зависимости от высоты солнца над горизонтом и от даты и времени. В дальнейшем планируется техническая модернизация проекта, в том числе и возможность питания отдельного населенного пункта.

Ксения Якушенко, проректор по научной работе Белорусского национального технического университета:

В этом году максимально представлены все области Республики Беларусь. Ребята, соответственно, имеют возможность не только представить разработки, для них возможно провести профориентационную работу, показать, что значит университет и что их работа не пропадает, а обязательно будет использоваться в будущем.

В рамках «ТехноИнтеллекта» организованы лекции, мастер-классы и демонстрационные испытания. Все для того, чтобы развивать у ребят инженерное мышление и поощрять интерес к техническому творчеству. Победители республиканского конкурса будут включены в банк данных одаренной и талантливой молодежи Беларуси.