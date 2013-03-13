На выходных в Беларуси - сильный ветер, снегопад, гололедица

Новости Беларуси. В конце рабочей недели к нам придет южный циклон с суровым северным характером. Сильный ветер, снегопад, гололедица. В пятницу объявлено штормовое предупреждение. Со следующей недели грянут и морозы. Причем, по северу страны ночная температура может опустится до минус двадцати четырех.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеорологического центра:

На большей части территории ожидается усиление ветра с порывами от15 до 20 м/сек, в отдельных районах - до 23м/сек. И в субботу сложные погодные условия сохранятся по восточной половине.

Снегопады препятствуют движению не только наземного, но и воздушного транспорта. Сегодня был задержан вылет самолета «Белавиа» из Москвы в Минск на три часа. В российской столице сложные погодные условия. С опозданием прибыли в Минск и самолеты из Франкфурта и Рима.

Пассажиры:

Мой полет отменили. Я очень расстроен. Даже больше растерян. Ведь я не знаю, когда я в итоге смогу попасть домой.

Мы очень удивлены, что снег вернулся. Тем более, он такой сильный, что иногда сложно идти. Надеюсь, что погода скоро станет лучше.

Тем временем, Европа оказалась в снежном плену. Из-за непогоды в аэропорту Парижа отменены сотни рейсов. Во Франции из-за обрыва проводов линий электропередачи вот уже сутки без света остаются 80 тысяч жителей. В двух департаментах введён наивысший- красный - уровень опасности. Коммунальным службам помогают военные. В Бельгии остановлено движение скоростных поездов, которые связывают Брюссель с Парижем и Лондоном. А в Германии на одном из автобанов столкнулись сразу 100 машин. Практически не ходит общественный транспорт. В терминалах крупнейшего пересадочного узла Европы – аэропорта Франкфурта — скопились тысячи пассажиров. За сутки там отменили 800 рейсов. Не лучше ситуация и в Великобритании. Полиция призывает водителей воздержаться от поездок на личном транспорте. Движение на многих направлениях парализовано. По прогнозу синоптиков, осадки прекратятся только ближе к выходным.

Непогода в Европе отразилась и на табло в минском аэропорту. Отдельные рейсы из Москвы заходили на посадку с опозданием в полчаса и даже в три часа. Казалось бы, символическое ожидание, но пассажиры, летевшие через российскую столицы транзитом, похоже, уже потеряли счет времени.

Пассажиры:

На два с половиной часа... Мы так устали, извините.

Два часа с лишним ждали!

Все было спонтанно, даже думали, что не улетим.