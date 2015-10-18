Международный форум по дошкольному образованию прошел в Минске

Новости Беларуси. В Минске прошел Международный форум по дошкольному образованию. Его участниками стали представители из 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ отправился в один из столичных детских садов с гостями из России и Казахстана. И так, сравнительный анализ учёбы, качества питания и организации детского отдыха от Анастасии Бенедисюк.

Это не обман зрения – игра на внимательность. В окружении пятилетних ребятишек в десять раз старше Виорел смотрится довольно-таки гармонично. А все от того, что для директора одного из российских учебно-методических центров обстановка привычная – он автор и ведущий детской передачи. Вот как сегодня ездит по садам, общается, учит и учится.

За тем, как Виорел Мельниченко в игровой форме обучает малышей, внимательно наблюдают его коллеги, а Рысты Керимбаева из Казахстана еще и постоянно фотографирует. Доцент университета говорит: образование дошкольное у них в стране на стадии становления. В 90-ых сады массово закрывали. Опыт в этой сфере россиян и белорусов необходим. Интересно для Рысты все – даже где и на какой кровати спит маленький белорус.

Мы пригласили гостей из России и Казахстана в сад, которому нет еще и двух лет. В новом растущем микрорайоне.

Елена Кульбацкая, заведующий детским садом №108 Минска:

Бассейн для подготовки детей к обучению плаванию. Учтены и пожелания музыкальных руководителей – уже спроектирован зал большей площади.

Одна из самых долгих остановок маршрута экскурсии по детсаду – пищеблок. Сегодня здесь День национальной кухни. Бабку белорусскую оценили… и даже намекнули на добавку белого золота.

Виорел Мельниченко, директор по развитию учебно-методического центра (Россия):

Молоко и сметану – молочные продукты – я употребляю. Молоко каждый вечер и каждое утро. Именно белорусское.

С разговоров о еде переходим к деньгам. Так сколько стоит посещение ребенком детсада в разных странах?

Рысты Керимбаева, доцент, кандидат педагогических наук (Казахстан):

Оплата 5 тысяч 700 тенге. Если перевести в доллары, 30 долларов за месяц за одного ребенка. У нас очень много частных детских садов, их стоимость 80 долларов.

Елена Кульбацкая, заведующий детским садом №108 Минска:

Родители белорусских детей оплачивают только питание детей в детском саду.

В России за месяц уйдет порядка 50 долларов. И это касается, прежде всего, муниципальных садов. Вообще, дошкольное образование – это уникальная система, включающая в себя как образовательный, так и воспитательный процесс.

В Беларуси накоплен большой опыт в этой сфере, которым мы готовы делиться. Почти 4 тысячи дошкольных учреждений образования. Почти 500 тысяч мест. И это на 413 тысяч ребят. Бесплатные. За исключением питания. Современные. Инновационные.

Виорел Мельниченко, директор по развитию учебно-методического центра (Россия):

Оснащение хорошее, начиная от пищеблока, заканчивая кабинетом логопеда, психолога, бассейном. Все на очень хорошем уровне.

Елена Кульбацкая, заведующий детским садом №108 Минска:

У нас есть все. И через 15 лет нам будет еще всего этого хватать. Разве что уже какие-то космические технологии будут разработаны – не знаю, у нас учтено все!

А гости в это время прощались с коллегами и новыми юными друзьями, обещали рассказать о них у себя на родине и обязательно вернуться. В страну, где комфортно не только детям.