Новый Генеральный план Минска: какие новые объекты появятся и что снесут с лица столицы?

Не перестает столица совершенствовать красоту и благоустройство, как заметил Зюганов. И на этой неделе раскрыли секреты преображения Минска в ближайшие 15 лет. О том, что будет , – Татьяна Ревизоре.

О том, что будет, только и разговоров. Повод тому – откорректированный Генплан. Его архитекторы готовили несколько лет и, наконец, презентовали на этой неделе. И вот уже на старте: у десятка схем десятки людей.

Татьяна Ревизоре, корреспондент:

Развалины, да и только. Вот так сейчас выглядит бывшая птицефабрика имени Крупской. О презентабельности этого места пока говорить рано. Но это пока. В ближайшие 15 лет здесь вырастет новый и, скорей всего, престижный район.

А мы долетели до места, где в будущем вырастет настоящий лес из небоскребов. Это, кстати, лишь часть стройплощадки. Комплекс «Минск-Мир» раскинется на территории размером с триста футбольных полей. И все же основная территория – бывший аэропорт «Минск-1».

Инвестор – сербская компания-застройщик, объем инвестиций – 5 миллиардов долларов. Масштабный проект предполагает возведение суперсовременных апартаментов, торговых и развлекательных центров, детского сада, школы, музея авиации. Но главное – здесь создадут международный финансовый центр, который будет функционировать по модели аналогичного центра в Дубае.

Гэри Берроуз, глава управления активами и недвижимостью компании-застройщика:

Беларусь имеет огромный потенциал. Это мост между Европой и Азией. Мы верим, что международный финансовый центр привлечет сюда международные компании, которые привнесут большой поток иностранных инвестиций. Это крупнейший проект не только для Минска и Беларуси, но и для Европы в целом.

И бывшая птицефабрика, и будущий «Минск-Мир» – все они уверенно обосновались на главной градостроительной карте, описывающей будущее столицы.

Один из главных принципов градостроительной стратегии: расширяться дальше Минску незачем. Задача номер один: навести порядок внутри существующих границ. Особенно это касается районов-новостроек. Жизнь к 2030 там должна стать максимально удобной.

Александр Акентьев, главный архитектор УП «Минскградо»:

Нам нужно качественное изменение среды. Ее улучшение по всем параметрам. То есть развитие транспортной сети, социальной инфраструктуры, строительство парков, скверов, зон отдыха.

Перемены грядут и на автомагистралях. Чего ждать? Во-первых, развития радиальных связей между дорожными артериями. Далее – будет замкнуто первое транспортное кольцо. Есть у архитекторов и свой рецепт от пробок: важнейшие магистрали должны обрести дублеров. Таковые появятся вдоль железных дорог.

Впрочем, не менее амбициозны планы в отношении минских недр: следом за третьей веткой метро начнут строить четвертую – кольцевую. Но если по дорожным рокировкам все довольно ровно, то по жилью – вопросы у большинства пришедших. Снос частного сектора – одна из самых больных тем.

Максим Лобанок, главный специалист УП «Минскградо»:

Розовым цветом обозначена существующая усадебная застройка, желтым – сохраняемая по генплану, который мы сейчас предлагаем (северная часть – Зацень, Новинки, деревня Цна). На юге в основном усадебная застройка не сохраняется, а идет под снос. Сохраняется усадебная застройка также в Северном поселке и в восточной части города.

Нынешняя версия Генплана пощадила основную часть усадебной застройки. Если раньше предполагалось сохранить лишь 30% частного сектора, то теперь все в точности да наоборот: 70% сберегут и только 30 – под снос.

Это застройка вдоль главных магистралей и по линии строительства метро. До некоторых пор в «подвешенном» состоянии была и эта улица –Новаторская.

Этот двухэтажный дом, можно сказать, родовое гнездо Гринкевичей. Как-никак здесь уже подрастает четвертое поколение семейства. Разговоры о том, что дома могут снести, начались еще три десятка лет назад, но Игорь Александрович решил не ждать у моря погоды.

Игорь Гринкевич:

Жизнь не останавливается. Хочется не в одной комнате, а в двух жить или трех, иметь ванну, туалет, столовую – по крайней мере, более приличные. Поэтому решили не сидеть на чемоданах, а делать все своими руками.

Новость о том, что согласно Генплану его дом не сносят, застала счастливого хозяина за ремонтом.

И все же, каким будет Минск через пять, десять и тем более пятнадцать лет, вопрос все еще открытый. Общественное обсуждение нового Генплана продлится до 5 ноября. Каждая идея, любое слово еще могут облечься в бетонно-кирпичную плоть или обрести вечную жизнь на градостроительных чертежах.