Чернобыльская катастрофа: репортаж «Картины мира» из мест, откуда бежали, но вновь возвращаются люди

Две круглые даты не столь глубоко обсудили, сколько отметили президенты СНГ – 70-летие ООН и 30-летие со дня Чернобыльской катастрофы. В совместном документе главы государств выразили решимость и далее преодолевать последствия чернобыльской беды. И в этом, как ни печально, Беларусь может быть образцом: наиболее потерпев, наша страна в большей степени, чем Россия и Украина, справилась с возрождением пострадавших регионов. Из мест, откуда люди бежали, но вновь возвращаются – наш специальный корреспондент Илона Волынец.

Илона Волынец, специальный корреспондент:

30 лет назад на этих землях без преувеличения ставили крест. Здесь не то чтобы люди не знали, как работать, здесь думал, как выжить.

Черное крыло радиации накрыло самые живописные места белорусского полесья – Хойникский, Наровлянский, Брагинский и другие районы. Катастрофа уничтожила более 2,5 тысяч квадратных километров сельхозугодий. Богатый, урожайный край превратился в радиоактивную пустошь. И вот спустя 30 лет земля постепенно оживает, восстанавливается. Площадь загрязненных территорий уменьшилась более чем в полтора раза.

Илона Волынец, специальный корреспондент:

Сегодня это ухоженные поля, которые смело обрабатывают и засевают, с которых собирают урожай. И главное, здесь уже не опасаются за свою жизнь, здоровье.

На этом месте когда-то была деревушка, сейчас о ней напоминает разве что знак у проезжей части. Замеры радиологов показали, что земля для севооборота пригодна. Теперь вместо бурьяна здесь вырастет кукуруза. Именно она меньше всего накапливает радионуклидов.

Александр Малиновский, начальник земельной службы Хойникского райисполкома:

Заброшенных полей у нас практически нет. Все распахивается, производится удаление древесно-кустарниковой растительности. В основном возделываются кукуруза и рапс.

А на этом участке выращивают почти все виды сельхозкультур. Хозяйка дома хвастается заготовками на зиму – закатки и соленья всех видов.

Наталья Гордейчик, житель агрогородка Велетин (Гомельская область):

Считаем, что в магазине более загрязненные, чем выращенные у нас на своем участке.

В магазин Гордейчики ходят разве что за сладостями. Все остальное со своего огорода. В хозяйстве полный набор живности – куры, свиньи, коза и корова. Проверять продукты на радионуклиды Наталья никогда и не думала. Дети болеют редко, да и она с мужем на здоровье не жалуется.

Наталья Гордейчик, житель агрогородка Велетин (Гомельская область):

Родные поля, лес. Родители здесь. Мы уже не представляем, что можем уехать куда-то и жить на другом месте. У меня трое детей, я счастливая мама. У меня есть муж, который меня любит. Можно вполне сказать, что я счастлива.

Недавно в семье было пополнение – родился третий малыш. Да и как тут уехать, когда на одной улице живет вся родня. Всего же в агрогородке Велетин Хойникского района более полутысячи жителей. Радиационный фон, считают специалисты, в пределах нормы. И деревня не исчезла, не вымерла, здесь продолжают жить полноценно, словно вовсе и не было Чернобыля.

Наталья Гордейчик, житель агрогородка Велетин (Гомельская область):

Мы не чувствуем себя оторванными от больших городов. У нас есть возможность выехать в цирк, парк – детей свозить куда-то. Дети оздоравливаются от школы в санаториях.

Пораженные радиацией регионы в Беларуси никогда не оставались без присмотра и ухода. Проблема – под личным контролем главы государства. Пострадавшие районы Президент посещает каждый год. Благодаря госпрограмме возрождения Полесья не угас промышленный потенциал региона – строятся фермы, молочные комплексы, увеличивается поголовье скота.

Галина Бондарь, председатель Хойникского районного совета депутатов:

Что такое молочно-товарный комплекс? Это производство, занятость людей. Сегодня средняя заработная плата сельского жителя достигает 18 млн. Я по-человечески радуюсь за наших тружеников, которые действительно могут заработать эти деньги. Мы не обделены государством.

Этому молочному комплексу всего 2 года. Каждый день отсюда на переработку в райцентр везут более 100 тонн молока. Каждую из буренок по имени легко назовет Андрей Ильющенко. Год назад вместе с супругой он переехал в Беларусь из Донецкой области. На ферме предложили работу тракториста, а недавно и вовсе должность руководителя.

Андрей Ильющенко:

Домой пока не собираемся, поэтому будем работать.

Украинской семье в агрогородке выделили новый дом. Осталось за малым – благоустроить участок и сделать ремонт.

София и Андрей Ильющенко:

Очень хорошо поддержала деревня. Хорошие здесь люди очень, колхоз помог, сельсовет. Мы, конечно, не ожидали.

О радиации супруги думают меньше всего. Семья поселилась в поселке, который считается безопасным для проживания. В любом случае, на родине опасности были реальными, а не придуманными: обстрелы не прекращались круглые сутки.

Илона Волынец, специальный корреспондент:

Для того, чтобы измерить уровень внутреннего излучения человека, используется вот такой аппарат. В специальную программу вносятся параметры веса и роста. Буквально в течение 3 минут компьютер выдает результат.

Константин Толоконников, заместитель главного врача УЗ «Хойникская центральная районная больница»:

При нормативе 400 беккерелей на килограмм по цезию фиксируется в худшем случае чуть больше 100. За последние 2 года ни одного случая превышения нормы не зафиксировано.

За последние годы материальная база районных медучреждений улучшилась в разы. Дополнительное обследование пациенты могут пройти в Гомеле. В РНПЦ радиационной медицины и экологии человека оказывают помощь не только людям, пострадавшим от аварии на ЧАЭС. Здесь делают сложнейшие операции и проводят химиотерапевтические курсы.

Константин Толоконников, заместитель главного врача УЗ «Хойникская центральная районная больница»:

Уровень рождаемости в нашем районе несколько выше среднеобластного. Все условия есть. Дети рождаются. И желающие заводить и третьего ребенка есть. Даже среди медработников.

Она помнит и ту первомайскую демонстрацию 1986, и как потом, бросив все, бежала от страшной и малопонятной «радиации». Позже Анна Ивановна откажется и от новой квартиры, и от новой жизни. Учительница географии снова вернется домой, будет учить детей и вопреки всем страхам будет счастлива.

Анна Сирож, пенсионерка:

Я родилась здесь, учила детей, меня все знают, я всех знаю. Поэтому я не могла уехать. Там же совсем не то. Даже «Здравствуй!» кто-нибудь скажет из своих, и то как-то было легче.

Анна Ивановна сегодня – на плановом осмотре у врача. Свою аритмию с радиацией пенсионерка не связывает – наследственное: была аритмия и у ее мамы, и у бабушки.

Анна Сирож, пенсионерка:

У нас изменилось много-много. Больница наша районная красивее стала, палаты наши, стоянки поделали.

На ее глазах тень чернобыльских бед оставляет родную землю. Неспешно, но неуклонно. Здесь строят дороги и школы, возводят дома, возрождают сельское хозяйство. И всем уже стало окончательно ясно: жизнь в этих местах больше никогда не пресечется.