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Международный форум экономического сотрудничества открывается в Минске

13 сентября 2024 07:59
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Руководители администраций и исполнительной власти, бизнес-ассоциаций, собственники и топ-менеджеры крупных компаний прибыли в Минск для участия в международном форуме экономического сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный форум экономического сотрудничества открывается в Минске-2

В минувшем году мероприятие объединило представителей 21-й страны. В этом география участников еще шире. На форуме будут представлены 28 стран дальнего и ближнего зарубежья, а также 22 российских региона, заинтересованные в налаживании и расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

В рамках экономического форума запланировано пленарное заседание, а также работа трех секций. Участники обсудят стратегические приоритеты развития экономики, инвестиции и инновации, перспективы развития индустриальных парков и многое другое. Кроме того, запланировано проведение кратких переговоров. В этом году форум приурочен к празднованию 957-летия Минска.

# форум

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