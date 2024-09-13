Конкурс хореографических коллективов из Беларуси и России прошёл в Смоленске

«Молодежь – за Союзное государство!». Более сотни участников из Беларуси и России поборолись за право называться лучшими по итогам конкурса хореографических коллективов фестиваля в Смоленске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое состязание прошло впервые. Творческие номера представили 10 коллективов в двух номинациях: народно-стилизованный танец и современная хореография. Талантливая молодежь показала высокий уровень подготовки и профессионализма.

Полина Нащинцева, участница образцового ансамбля танца «Фрески» (Беларусь): Атмосфера доброжелательная, конечно, волнение присутствует перед такими конкурсами и фестивалями. Но мы довольны своим выступлением, результат мы показали хороший. Нас все устраивает, настроение отличное.

Арина Горожанкина, участница ансамбля танца «Русь» (Россия): Фестиваль, который объединяет два народа. И я не могу сказать, что кто-то здесь конкурент. Потому что мы здесь все друзья, мы здесь все дружим и ни в коем случае не конкурируем, а скорее вдохновляемся новыми идеями.

Светлана Гутковская, заслуженный деятель искусств Беларуси, член жюри фестиваля «Молодежь – за Союзное государство» (Беларусь):

Это лучшие коллективы России и Беларуси. Номера все представляют, конечно же, свою национальную культуру. И это, наверное, самая сильная сторона. Коллективы разные. Разные по эмоциональной подаче, по выбору своего репертуара, поэтому очень интересно следить за этим форумом.

Накануне вечером дан официальный старт фестивалю. Зрителями гала-концерта с участием звезд белорусской и российской эстрады стали несколько тысяч человек.