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XI Международный фестиваль хореографического искусства «Сожскі карагод» принимает Гомель

13 сентября 2024 07:13
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«Сожскі карагод», атмосфера дружбы, мира и танца, объединяет в Гомеле всех ценителей хореографического мастерства из стран ближнего и дальнего зарубежья. В фестивале принимают участие около 1 300 танцоров из Беларуси, России, Китая, Грузии, Индии и Шри-Ланки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

XI Международный фестиваль хореографического искусства «Сожскі карагод» принимает Гомель-2

Масштабный культурный форум стартовал еще в 1997 году и сразу же завоевал любовь поклонников танца, став ярким культурным событием Беларуси. За годы существования он приобрел друзей из более чем 20 стран. И вот 11-й раз в Гомеле вновь масштабное действо.

XI Международный фестиваль хореографического искусства «Сожскі карагод» принимает Гомель-4

Мария Кабаева, солистка заслуженного коллектива Беларуси «Мілавіца»:
Принять участие в «Сожскам карагодзе» – это большая почетная миссия, которая выпала именно нашему коллективу. Мне очень приятно, что мы открываем конкурсную программу. Это большая честь для нас. 

XI Международный фестиваль хореографического искусства «Сожскі карагод» принимает Гомель-6

Валерий Бутыркин, член жюри 11-го международного фестиваля хореографического искусства «Сожскі карагод»:
Мы эту культуру должны передать молодежи, чтобы она дальше изучила ее, понесла вперед, чтобы развивалась эта культура, не останавливалась. На традициях, народных традициях, те, которые должны жить.

13 сентября конкурсные выступления продолжатся в двух номинациях: стилизованный и народно-сценический танец. Одно из самых авторитетных мероприятий в мире искусства, подлинный праздник танца и культурный бренд региона кружит своих участников до 15 сентября.

# Фестиваль

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