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Беларусь экстрадировала в Турцию разыскиваемого за убийство

13 сентября 2024 07:41
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Белорусские милиционеры в очередной раз успешно отработали поступившую по каналам Интерпола информацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь экстрадировала в Турцию разыскиваемого за убийство-2

Данные касались вероятного нахождения на территории нашей страны иностранца, которого разыскивают за совершение ряда тяжких преступлений. Процедура передачи состоялась в Национальном аэропорту «Минск».

Беларусь экстрадировала в Турцию разыскиваемого за убийство-4

Алексей Вершель, заместитель начальника Национального центрального бюро Интерпола в Беларуси: 
В Беларуси гражданин Турции был задержан за незаконное пересечение государственной границы, а также нарушение правил пребывания, так как не имел при себе удостоверяющих личность документов. В ходе дальнейших проверочных мероприятий было установлено, что задержанный 32-летний мужчина объявлен властями своей страны в международный розыск за умышленное убийство, совершенное с применением огнестрельного оружия, а также незаконный оборот наркотиков. 

По результатам рассмотрения поступившей из Турции просьбы о выдаче фигуранта для привлечения к уголовной ответственности Генеральной прокуратурой принято решение о его экстрадиции на родину.

# Милиция Беларуси

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