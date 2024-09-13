Беларусь экстрадировала в Турцию разыскиваемого за убийство

Белорусские милиционеры в очередной раз успешно отработали поступившую по каналам Интерпола информацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Вершель, заместитель начальника Национального центрального бюро Интерпола в Беларуси:

В Беларуси гражданин Турции был задержан за незаконное пересечение государственной границы, а также нарушение правил пребывания, так как не имел при себе удостоверяющих личность документов. В ходе дальнейших проверочных мероприятий было установлено, что задержанный 32-летний мужчина объявлен властями своей страны в международный розыск за умышленное убийство, совершенное с применением огнестрельного оружия, а также незаконный оборот наркотиков.

По результатам рассмотрения поступившей из Турции просьбы о выдаче фигуранта для привлечения к уголовной ответственности Генеральной прокуратурой принято решение о его экстрадиции на родину.