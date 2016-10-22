Международный фестиваль закаливания и зимнего плавания «Белгарт опен» 22 октября прошёл в Минске

Новости Беларуси. Для тех, кто мороза не боится. В Минске на Комсомольском озере 22 октября прошел Международный фестиваль закаливания и зимнего плавания «Белгарт Опэн».
Для участия в нем приехали гости из России и Австрии.
Причем самую длинную дистанцию – в один километр – преодолели не мужчины, а женщины.
Александра Кулакова, СТВ:
Появление журналистов в кадре в перчатках считается непрофессиональным. Но есть исключения: вот я считаю, что сегодня то самое исключение, потому что по моему внутреннему градуснику температура где-то минус три, а температура воздуха – плюс три, чего не скажешь. Представьте в 22 октября нашлись те люди, которые не то что без перчаток,
но и без верхней одежды устроили заплыв здесь – в Комсомольском озере.
Это фестиваль, где принимают участие немногие.
Международный «Белгарт» от белорусского гартавацца – значит закаливаться.
Гартуюцца на Комсомольском озере – и белорусы, и австриец, и россияне. Температура воды плюс 3 и 8, как в холодильнике. Из России – две девушки. Дистанция – 1 километр. Чтобы ее преодолеть, им понадобится около получаса.
Зритель фестиваля:
Ощущается такое неудобство, что у женщины как-то более активный образ жизни.
Зритель фестиваля:
Наберусь силы и духа у них и может и нырну.
За полчаса нахождения в холодной воде – каждая клетка тела получает переразряд, как от электрошокера. Такая перезагрузка запускает все механизмы организма на оздоровление, – говорят профессиональные моржи.
Владимир Шульган, председатель Белорусской федерации закаливаняи и спортивного зимнего плавания:
Те, кто участники соревнований, они спокойно ходят, не путаются без капюшонов, их сразу отличают от всех других.
Дмитрий Матвеев:
22 октября был первый мой заплыв на такую дистанцию. Ощущения великолепные, хорошо. Конечно, когда вылезаешь, разговаривать не можешь
Наталья Серая в купальнике российского триколора – морж номер один в мире, – так про нее говорят ее коллеги.
Она первая, кто совершил самый протяженный заплыв среди женщин в ледяной воде без гидрокостюма.
1050 метров при минус 30 градусах. Сегодня она говорит – плыть в Комсомольском озере в Минске отнюдь не проще, чем переплывать Беренгов пролив.
Наталья Серая, рекордсменка России зимнего марафонского плавания:
Прекрасный водоём, вообще прекрасный приём. Очень нам понравилось, что встретили нас с такой доброжелательностью, с таким теплом.
Девушку, которую трясет, зовут Осман. Ей 24 года. И 23 октября она снова поплывет с другими моржами на Комсомольском озере. С двенадцати стартуют. Правда, дистанции будут в разы меньше, чем 22 октября. Не на сотни – а на десятки метров, поэтому присоединится к ледяному заплыву могут все, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.