Международный фестиваль закаливания и зимнего плавания «Белгарт опен» 22 октября прошёл в Минске

Новости Беларуси. Для тех, кто мороза не боится. В Минске на Комсомольском озере 22 октября прошел Международный фестиваль закаливания и зимнего плавания «Белгарт Опэн».

Для участия в нем приехали гости из России и Австрии.

Причем самую длинную дистанцию – в один километр – преодолели не мужчины, а женщины.

Александра Кулакова, СТВ:

Появление журналистов в кадре в перчатках считается непрофессиональным. Но есть исключения: вот я считаю, что сегодня то самое исключение, потому что по моему внутреннему градуснику температура где-то минус три, а температура воздуха – плюс три, чего не скажешь. Представьте в 22 октября нашлись те люди, которые не то что без перчаток,

но и без верхней одежды устроили заплыв здесь – в Комсомольском озере.

Это фестиваль, где принимают участие немногие.

Международный «Белгарт» от белорусского гартавацца – значит закаливаться.

Гартуюцца на Комсомольском озере – и белорусы, и австриец, и россияне. Температура воды плюс 3 и 8, как в холодильнике. Из России – две девушки. Дистанция – 1 километр. Чтобы ее преодолеть, им понадобится около получаса.

Зритель фестиваля:

Ощущается такое неудобство, что у женщины как-то более активный образ жизни.

Зритель фестиваля:

Наберусь силы и духа у них и может и нырну.

За полчаса нахождения в холодной воде – каждая клетка тела получает переразряд, как от электрошокера. Такая перезагрузка запускает все механизмы организма на оздоровление, – говорят профессиональные моржи.

Владимир Шульган, председатель Белорусской федерации закаливаняи и спортивного зимнего плавания:

Те, кто участники соревнований, они спокойно ходят, не путаются без капюшонов, их сразу отличают от всех других.

Дмитрий Матвеев:

22 октября был первый мой заплыв на такую дистанцию. Ощущения великолепные, хорошо. Конечно, когда вылезаешь, разговаривать не можешь

Наталья Серая в купальнике российского триколора – морж номер один в мире, – так про нее говорят ее коллеги.

Она первая, кто совершил самый протяженный заплыв среди женщин в ледяной воде без гидрокостюма.

1050 метров при минус 30 градусах. Сегодня она говорит – плыть в Комсомольском озере в Минске отнюдь не проще, чем переплывать Беренгов пролив.

Наталья Серая, рекордсменка России зимнего марафонского плавания:

Прекрасный водоём, вообще прекрасный приём. Очень нам понравилось, что встретили нас с такой доброжелательностью, с таким теплом.

Девушку, которую трясет, зовут Осман. Ей 24 года. И 23 октября она снова поплывет с другими моржами на Комсомольском озере. С двенадцати стартуют. Правда, дистанции будут в разы меньше, чем 22 октября. Не на сотни – а на десятки метров, поэтому присоединится к ледяному заплыву могут все, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.