В Смолевичском районе сотрудниками Минской природоохранной инспекции обнаружено более тысячи кубометров неучтенной древесины

Новости Беларуси. Более тысячи кубометров неучтенной древесины. Серые запасы обнаружили сотрудники Минской областной природоохранной инспекции в Смолевичском районе.

Заготовкой леса без необходимых документов занимались сотрудники Узденского лесхоза на территории, которая летом большего всего пострадала от урагана.

Июльская буря в Смолевичском районе порывом резким, с гулом страшным смела почти 1,5 миллиона кубометров древесины,

а это считай целый заповедник.

Убирать лесные завалы стали, как говорят, всем миром. Оказалось, что помощь быть может разной. Сотрудники Узденского лесхоза на отведенной им территории почему-то решили без сопроводительных документов новый участок начать разрабатывать. Попались.

Сергей Азаренко, заместитель начальника Минской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира:

Вот эта древесина – она не числится нигде, не поставлена на приход. В среднем попенная плата за кубометр заготовленной древесины на корню составляет порядка 4 рублей на сегодняшний день хвойной древесины и порядка 1 рубля – на мягколиственную древесину.

В бюджет не поступило около 2 тысяч рублей на сегодняшний день.

И работали без разрешения не один день, при этом сил и средств, как объёмы показывают, не жалели.

Максим Слиж, СТВ:

Почему так вышло, представители Узденского лесничества объясняют просто, мол, заработались и незаметно перескочили из сектора № 44 в сектор № 45.

Но именно так и выглядит теневая схема и принцип – лес рубят, деньги летят.

Однако, в Смолевичском лесхозе, этот лес им принадлежит, уверяют, что ни сном не духом о происке коллег.

Павел Рудик, инженер по охране и защите леса ГЛХУ «Смолевичский лесхоз»:

Самовольно. Самовольное их решение было. И отвечать по всем пунктам им.

Да и по закону получается, что всю неучтенную древесину Узденский лесхоз вернёт законным владельцам.

Благо она на месте осталась.

Главный лесничий, человек который курировал процесс, общается с нами скромно. Просит не делать из него антигероя, ведь по его словам, плохого ни чего так и не произошло. Просто вовремя заплатить забыли, а скоро зима и темпы сбрасывать негоже.

Каким был мотив – установит следствие, но на практике похожие схемы работают. Только в 2016 году в Беларуси незаконным путем пытались провести более 3 тысяч кубометров древесины, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.