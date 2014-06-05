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Международный экологический субботник проходит 5 июня на территории Беларуси, России и Казахстана

05 июня 2014 12:44
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Новости Беларуси. «Три государства - единое решение». Международный экологический субботник проходит 5 июня на территории  Беларуси, России и Казахстана. Он приурочен ко Всемирному дню охраны окружающей среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С самого утра по всей Беларуси трудовой десант занялся наведением порядка и благоустройством на земле. Так в Минске  субботник прошел в ботаническом саду. Совместными усилиями был облагорожен местный дендрарий.

Игорь Качановский, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Эта акция приурочена к Дню охраны окружающей среды - 5 июня. Этот день празднуют экологи всего мира. Поэтому мы решили инициировать эту акцию, именно Минприроды Беларуси, и эту акцию поддержала и Российская Федерация, и Казахстан.

Омирзак Бейспектов, советник представительства таможенной службы Республики Казахстан в таможенной службе Республики Беларусь:
Каждый если бы на своем месте маленькую лепту внес к тому, чтобы наша земля была чистой, доброй, хорошей, чтобы росли здесь такие благородные растения, которые везде у нас растут, то, на самом деле, везде был бы порядок.   

К международному субботнику трех стран присоединился сегодня и Брест. Генеральная уборка без границ прошла  на территории легендарной цитадели. 

Тамара Ялковская, председатель Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Крепость - священное место для всех государств бывшего Советского союза. Эта акция показывает, что экологические проблемы есть везде, что они нам под силу, что решать их мы можем вместе.

# общество # Субботники в Беларуси

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