Почему китайцы выбирают гуманитарный профиль и что популярно у студентов Нигерии? Богуш про обучение иностранцев
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вадим Богуш.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Оценивая всю систему подготовки, не только БГУИР, экспорт нашей науки, наших технологий, преподавательской деятельности. Сколько сейчас к нам приезжает на учебу? Что пользуется большей популярностью?
Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Приезжает много. Кстати, широкий спектр специальностей. Например, у китайцев это специальности гуманитарного профиля: экономика, юриспруденция, журналистика. У них инженерное образование собственное в Китае. И естественнонаучное образование в Китае очень неплохого уровня. Без этого невозможно технологическое лидерство. Китай это понимает, Россия это понимает.
Кроме Китая, это бывший Советский Союз. Тут к нам действительно приезжают учиться. Дальнее зарубежье – у нас была практика, когда учились студенты из Ближнего Востока. У меня в магистратуре был парень из США. А в последнее время это Африка. В БГУИР есть опыт, мы даже специальную программу делали для правительства Нигерии, готовили группы специалистов.
Александр Осенко:
Но было же время, когда перестали ездить.
Вадим Богуш:
Было, но сейчас опять возрождается. Личные визиты Президента – это открытие дверей. Раз там открытие дверей, значит наша задача, чтобы эти двери эффективно работали.
По экспорту задачи определены, мы сейчас в процессе, поэтому набираем, с одной стороны, так называемый лучший опыт. С другой, какие-то проблемные вопросы обсуждаем, вносим рекомендации, предложения. И дальше наш первый помощник – министр образования. Он всегда очень активно включается в эти процессы. Но мы «завязаны» и на Министерство внутренних дел, и на МИД по вопросам, связанным с экспортом.