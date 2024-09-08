Почему китайцы выбирают гуманитарный профиль и что популярно у студентов Нигерии? Богуш про обучение иностранцев

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вадим Богуш. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Оценивая всю систему подготовки, не только БГУИР, экспорт нашей науки, наших технологий, преподавательской деятельности. Сколько сейчас к нам приезжает на учебу? Что пользуется большей популярностью?

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Приезжает много. Кстати, широкий спектр специальностей. Например, у китайцев это специальности гуманитарного профиля: экономика, юриспруденция, журналистика. У них инженерное образование собственное в Китае. И естественнонаучное образование в Китае очень неплохого уровня. Без этого невозможно технологическое лидерство. Китай это понимает, Россия это понимает. Кроме Китая, это бывший Советский Союз. Тут к нам действительно приезжают учиться. Дальнее зарубежье – у нас была практика, когда учились студенты из Ближнего Востока. У меня в магистратуре был парень из США. А в последнее время это Африка. В БГУИР есть опыт, мы даже специальную программу делали для правительства Нигерии, готовили группы специалистов. Александр Осенко:

Но было же время, когда перестали ездить.