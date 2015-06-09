Новости Беларуси. Запрет на посещение лесов ввели в 10 районах Беларуси. Дополнительные меры безопасности связаны с высоким уровнем пожарной опасности в стране. Так, с 10-го июня к списку запретных мест присоединятся лесные массивы Калинковичского района. В Хойникском посещать леса нельзя уже с 25-го мая.

До особого распоряжения для местных жителей закрыты леса в Пинском, Брагинском и Столинском районах. На данный момент в белорусских лесах произошло около 300 пожаров. Более сотни из них — в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.