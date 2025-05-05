Сотрудники телеканалов СТВ и РТР-Беларусь удостоены наград председателя Палаты представителей

5 мая в адрес журналистов, к слову, не только печатных СМИ, ведь скоро профессиональный праздник отметят работники радио, телевидения и связи, звучат слова благодарности. В Овальном зале Палаты представителей состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса на лучшую творческую работу. Он проводился впервые, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежедневно представители медиасферы работают в плотной связке с парламентариями. Информируют избирателей о работе депутатского корпуса, через призму своих материалов рассказывают о принятых законопроектах. В условиях острого идеологического противостояния именно журналистика выполняет одну из ключевых задач по защите информационного суверенитета и продвижению мирной, созидательной повестки. Из двух сотен работ, отправленных на конкурс, лучшими названы лишь несколько десятков. Среди авторов-победителей и сотрудники нашей телекомпании.

Виктория Ходосок, политический обозреватель телеканала СТВ:

Обычно мы занимаемся и рассказываем о людях, о событиях, о каких-то мероприятиях, а сегодня вся слава и популярность нам, журналистам, посвящена. Работать с Палатой представителей и с депутатами – это важная часть моей работы. Мы много работали, надо сказать, и для новостных выпусков, и для итоговых программ. Ольга Наумова, корреспондент телеканала РТР-Беларусь:

Это моя такая первая профессиональная награда, поэтому она вдвойне значима. Очень приятно всегда получать какие-то благодарности, особенно когда ты только делаешь первые шаги в профессии.

Журналисты находятся на передовой информационной войны. Именно в год 80-летия Великой Победы особенно важно защищать историческую память и правду о событиях прошлого. Сегодня представители столичных медиа почтили подвиг коллег-фронтовиков, возложив цветы к мемориальному знаку на месте гибели Героя Советского Союза – редактора-подпольщика Владимира Омельянюка.