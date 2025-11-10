Более 170 участников из 7 стран соберутся на Международной выставке-ярмарке «Продэкспо»

От Индии до Вьетнама. Более 170 участников соберутся на Международной выставке-ярмарке «Продэкспо». Крупнейший продовольственный форум начнется уже завтра, 11 ноября, в Минском международном выставочном центре. Последние достижения, технологии и новинки индустрии представят не только белорусские производители, но и компании из России, Армении, Азербайджана, Вьетнама, Индии и Турции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается большое количество гастрономических премьер: от продуктов ежедневного рациона до изысканных деликатесов, праздничных закусок и специального питания. Мандариновый зефир, сахар с перцем и пектиновые соки. 15 предприятий концерна «Белгоспищепром» презентуют свои новинки. Производители нацелены удивлять гостей ассортиментом. В планах также проведение деловых переговоров и поиск новых рынков сбыта.

Мария Горбатова, заместитель начальника управления – начальник отдела координации поставок товаров на внутренний рынок управления координации поставок товаров на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности концерна «Белгоспищепром»:

Выставка «Продэкспо» – это уникальная площадка для демонстрации инновационных разработок, экспортного потенциала, для поиска новых сотрудников и расширения горизонтов сотрудничества. Поэтому предприятия концерна, конечно же, принимают активное участие в деловой программе, предлагаемой организаторами. В рамках деловых переговоров пройдут как рабочие встречи между партнерами, так и возможный поиск новых партнеров и заключение новых договоров.

Традиционно выставку сопровождает и обширная деловая программа: круглые столы, мастер-классы и бизнес-встречи. Ведь обмен опытом – главное для лидеров продовольственного рынка. Также пройдут чемпионаты кондитерского искусства, баттлы шефов и су-шефов. Также запланирована дегустация блюд национальной кухни и встреча со звездным гостем – Константином Ивлевым.