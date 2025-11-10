Прямой эфир

Это вопрос нашей стратегии и социально-экономического развития! Лукашенко о программе новой пятилетки

10 ноября 2025 19:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Национальный план действий, в котором должны быть заложены четкие ориентиры на годы вперед.

Во Дворце Независимости прошло большое совещание по доработке Программы социально-экономического развития Беларуси на следующую пятилетку. Как подчеркнул Президент, это должен быть реалистичный, понятный и действенный документ, который станет законом для всех государственных структур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это вопрос нашей стратегии и социально-экономического развития! Лукашенко о программе новой пятилетки-2

Разумная цифровизация, сильные регионы, дороги и транспортная инфраструктура, доступное жилье. Эти задачи – в числе ключевых. А еще – укрепление обороноспособности. Это не что иное, как реагирование на ту сложную обстановку, которая складывается вокруг границ.

Ситуация на белорусско-литовском направлении также не осталась без внимания. Президент дал оценку обстановки, а также рассказал о шагах, предпринимаемых белорусской стороной, после того как Вильнюс закрыл пункты пропуска.

К этой теме вернемся позже. Пока о том, как формируют экономику будущего и отстаивают национальные интересы – Евгений Пустовой.

Это вопрос нашей стратегии и социально-экономического развития! Лукашенко о программе новой пятилетки-4

Губернаторы улыбаются, глава Белстата серьезно штудирует цифровые индикаторы, а самые вдумчивые – премьер-министр и глава Нацбанка. Они – руководители групп, разработавших два варианта одной программы. Во Дворце Независимости атмосфера бурного обсуждения. Управленческий штаб государства готовит программу социально-экономического развития на будущую пятилетку. Это самый четкий и обоснованный сценарий развития государства до 2030 года.

Это вопрос нашей стратегии и социально-экономического развития! Лукашенко о программе новой пятилетки-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это вопрос нашей стратегии, прежде всего социально-экономического развития, хотя все там вопросы отражены. Поэтому Всебелорусское народное собрание, делегаты должны рассмотреть эту программу и принять ее согласно Конституции. Поэтому сейчас крайне важно принять верные проектные решения и представить их на рассмотрение нашим делегатам Всебелорусского народного собрания. После обсуждения, возможной доработки, не исключая и утверждения, программа пятилетки станет законом для дальнейшей работы всех государственных органов и организаций.

Программа пятилетки должна неукоснительно исполняться – Лукашенко.

Это вопрос нашей стратегии и социально-экономического развития! Лукашенко о программе новой пятилетки-8

Программа – зеркало экономического развития на будущие пять лет и нашей модернизированной политической системы. Несмотря на все внешние угрозы, сформирована сильная модель государственного управления. Она позволяет следовать принципам плюрализма и действенного народовластия.

Во-первых, учтены все запросы общества. Во-вторых, предвыборные нарративы Президента. Еще летом правительство разработало концепцию. Услышали каждого. На платформу «Народная пятилетка» МЕРКАВАННЕ.БЕЛ пришло более 70 тысяч откликов. Это радует. У белорусов активная политическая позиция и доверие к власти. А вот утверждать программу будет ВНС – конституционный орган, который является самым успешным вариантом народовластия. И именно по инициативе делегатов ВНС появился еще один вариант программы, отличный от правительственной концепции.

Лукашенко – о программе пятилетки: все должно быть обосновано и финансово просчитано. Читайте здесь.

Тон отношений между разными институтами власти тоже задан Первым. Никто никого не замещает. Но разность мнений полезна. Взгляд правительства, которому реализовывать планы и концепции от группы независимых аналитиков и экспертов во главе с Романом Головченко. Он выпускник МГИМО и нашей Академии управления. А в кейсе KPI огромный опыт дипломатической службы и внешнеэкономической деятельности. Кстати, именно правительство Головченко достойно выстояло в самый сложный период в истории современной белорусской государственности. А теперь он готов задать такой же темп своему предшественнику.

Это вопрос нашей стратегии и социально-экономического развития! Лукашенко о программе новой пятилетки-10

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:
Мы предложили повысить значение некоторых предложенных правительством индикаторов, например, рост инвестиций до 120 % за пятилетие, вместо предлагаемых 116,7 %. Члены рабочей группы говорили о том, что и 120 % недостаточно, так как это фактически лишь уровень простого воспроизводство.

Александр Лукашенко:
Я так слушал Романа Александровича, и вот журналисты, которые постоянно со мной работают и думают, наверное, вот бы Роман Александрович, когда был премьер-министром, так предлагал и говорил. И повышенные обязательства надо брать, и не надо занижать там и так далее и тому подобное.

Роман Головченко:
Мы предыдущую программу тоже напряженную брали.

Александр Лукашенко:
Ну да, напряженная, но там ты отбивался от всех. Особенно от Косинца Александра Николаевича, еще от кого-нибудь. Вот что значит правильная кадровая политика Президента. Вы, наверное, заметили.

В ответ глава правительства тоже вспомнил о показателях и результатах, не реализованных.

Это вопрос нашей стратегии и социально-экономического развития! Лукашенко о программе новой пятилетки-12

Также Первый сегодня отметил один элемент безопасности – это разумный подход к развитию цифрового общества и экономики данных. Для кого и для чего стараемся?

Александр Лукашенко:
Не потому что я консерватор. Вы же знаете, что мне приходилось принимать решения по IT-технологиям. Почти в мире тут никто не занимался, я принимал эти решения в более решительном плане действовал. Ну не надо уже так сильно забегать вперед. И не надо нам все это переводить в цифры.

Крутой: к программе новой пятилетки будет подготовлена «инвестиционная карта».

Программа должна стать навигатором белорусского пути на ближайшие пять лет, но чтобы достичь геолокации и развития надо двигаться. Каждому из нас. Цифры без вовлеченности людей так и останутся прогнозными показателями.

# Александр Лукашенко # Роман Головченко # Государственная социальная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Уехал из дома на велосипеде и не вернулся – поиски пропавшего ребенка в Березинском районе продолжаются
10 ноября 2025 18:48

Уехал из дома на велосипеде и не вернулся – поиски пропавшего ребенка в Березинском районе продолжаются

48 представителей из разных сфер деятельности удостоены госнаград и Благодарностей Президента
10 ноября 2025 18:45

48 представителей из разных сфер деятельности удостоены госнаград и Благодарностей Президента

Ведущая «Спорттаймер» на СТВ Юлия Силипицкая получила грамоту к 30-летию Минспорта
10 ноября 2025 18:44

Ведущая «Спорттаймер» на СТВ Юлия Силипицкая получила грамоту к 30-летию Минспорта