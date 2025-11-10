Это вопрос нашей стратегии и социально-экономического развития! Лукашенко о программе новой пятилетки
Национальный план действий, в котором должны быть заложены четкие ориентиры на годы вперед.
Во Дворце Независимости прошло большое совещание по доработке Программы социально-экономического развития Беларуси на следующую пятилетку. Как подчеркнул Президент, это должен быть реалистичный, понятный и действенный документ, который станет законом для всех государственных структур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разумная цифровизация, сильные регионы, дороги и транспортная инфраструктура, доступное жилье. Эти задачи – в числе ключевых. А еще – укрепление обороноспособности. Это не что иное, как реагирование на ту сложную обстановку, которая складывается вокруг границ.
Ситуация на белорусско-литовском направлении также не осталась без внимания. Президент дал оценку обстановки, а также рассказал о шагах, предпринимаемых белорусской стороной, после того как Вильнюс закрыл пункты пропуска.
К этой теме вернемся позже. Пока о том, как формируют экономику будущего и отстаивают национальные интересы – Евгений Пустовой.
Губернаторы улыбаются, глава Белстата серьезно штудирует цифровые индикаторы, а самые вдумчивые – премьер-министр и глава Нацбанка. Они – руководители групп, разработавших два варианта одной программы. Во Дворце Независимости атмосфера бурного обсуждения. Управленческий штаб государства готовит программу социально-экономического развития на будущую пятилетку. Это самый четкий и обоснованный сценарий развития государства до 2030 года.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это вопрос нашей стратегии, прежде всего социально-экономического развития, хотя все там вопросы отражены. Поэтому Всебелорусское народное собрание, делегаты должны рассмотреть эту программу и принять ее согласно Конституции. Поэтому сейчас крайне важно принять верные проектные решения и представить их на рассмотрение нашим делегатам Всебелорусского народного собрания. После обсуждения, возможной доработки, не исключая и утверждения, программа пятилетки станет законом для дальнейшей работы всех государственных органов и организаций.
Программа пятилетки должна неукоснительно исполняться – Лукашенко.
Программа – зеркало экономического развития на будущие пять лет и нашей модернизированной политической системы. Несмотря на все внешние угрозы, сформирована сильная модель государственного управления. Она позволяет следовать принципам плюрализма и действенного народовластия.
Во-первых, учтены все запросы общества. Во-вторых, предвыборные нарративы Президента. Еще летом правительство разработало концепцию. Услышали каждого. На платформу «Народная пятилетка» МЕРКАВАННЕ.БЕЛ пришло более 70 тысяч откликов. Это радует. У белорусов активная политическая позиция и доверие к власти. А вот утверждать программу будет ВНС – конституционный орган, который является самым успешным вариантом народовластия. И именно по инициативе делегатов ВНС появился еще один вариант программы, отличный от правительственной концепции.
Лукашенко – о программе пятилетки: все должно быть обосновано и финансово просчитано. Читайте здесь.
Тон отношений между разными институтами власти тоже задан Первым. Никто никого не замещает. Но разность мнений полезна. Взгляд правительства, которому реализовывать планы и концепции от группы независимых аналитиков и экспертов во главе с Романом Головченко. Он выпускник МГИМО и нашей Академии управления. А в кейсе KPI огромный опыт дипломатической службы и внешнеэкономической деятельности. Кстати, именно правительство Головченко достойно выстояло в самый сложный период в истории современной белорусской государственности. А теперь он готов задать такой же темп своему предшественнику.
Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:
Мы предложили повысить значение некоторых предложенных правительством индикаторов, например, рост инвестиций до 120 % за пятилетие, вместо предлагаемых 116,7 %. Члены рабочей группы говорили о том, что и 120 % недостаточно, так как это фактически лишь уровень простого воспроизводство.
Александр Лукашенко:
Я так слушал Романа Александровича, и вот журналисты, которые постоянно со мной работают и думают, наверное, вот бы Роман Александрович, когда был премьер-министром, так предлагал и говорил. И повышенные обязательства надо брать, и не надо занижать там и так далее и тому подобное.
Роман Головченко:
Мы предыдущую программу тоже напряженную брали.
Александр Лукашенко:
Ну да, напряженная, но там ты отбивался от всех. Особенно от Косинца Александра Николаевича, еще от кого-нибудь. Вот что значит правильная кадровая политика Президента. Вы, наверное, заметили.
В ответ глава правительства тоже вспомнил о показателях и результатах, не реализованных.
Также Первый сегодня отметил один элемент безопасности – это разумный подход к развитию цифрового общества и экономики данных. Для кого и для чего стараемся?
Александр Лукашенко:
Не потому что я консерватор. Вы же знаете, что мне приходилось принимать решения по IT-технологиям. Почти в мире тут никто не занимался, я принимал эти решения в более решительном плане действовал. Ну не надо уже так сильно забегать вперед. И не надо нам все это переводить в цифры.
Крутой: к программе новой пятилетки будет подготовлена «инвестиционная карта».
Программа должна стать навигатором белорусского пути на ближайшие пять лет, но чтобы достичь геолокации и развития надо двигаться. Каждому из нас. Цифры без вовлеченности людей так и останутся прогнозными показателями.