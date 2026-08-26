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Международная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» откроется в Минске 30 сентября

26 августа 2026 14:24
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Новейшие технологии и крупные совместные проекты. Минск готовится принять вторую Международную выставку «ИННОПРОМ. Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» откроется в Минске 30 сентября-2

Масштабный промышленный форум стартует 30 сентября в выставочном центре «БелЭкспо». В основе деловой программы – углубление инвестиционных связей и развитие робототехники, цифровизации, а также станкостроения. Свои достижения продемонстрируют флагманы белорусской и российской индустрии. В числе участников – БЕЛАЗ, МАЗ, «Интеграл», а также госкорпорации «Ростех» и «Росатом». Крупные экспозиции готовят и регионы России, среди которых Татарстан, Челябинская и Брянская области.

Международная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» откроется в Минске 30 сентября-4

Леонид Рыжковский, заместитель министра промышленности Беларуси:
Идет уже окончание формирования выставочной площади, как белорусской составляющей, так и международной. Если брать Министерство промышленности, это уже будет около 20 юридических лиц, это в том числе холдинги с входящими компаниями и крупные, самостоятельные. Всего в настоящее время уже на белорусскую часть заявлено больше 55 белорусских наших компаний. Поэтому идет распланировка, кто где размещается, ну и, соответственно, уже подготовка стендов.

Международная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» откроется в Минске 30 сентября-6

Елена Малиновская, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:
Работа по подготовке выставки «ИННОПРОМ» началась буквально сразу после окончания предыдущей выставки. Мы начали формировать заявки, начали думать над деловой программой. Поэтому эта выставка обещает быть еще более активной, еще более масштабной. Заявляются руководители регионов Российской Федерации, заявляются международные участники. Планируется участие в пленарном заседании высоких гостей. Работа в самой активной фазе.

Дебютный форум 2025 года наглядно показал высокий интерес к проекту. Площадка собрала свыше 500 компаний из Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана, а число гостей превысило 14 тысяч человек.

# Елена Малиновская # Леонид Рыжковский

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