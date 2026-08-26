Управление делами Президента проверило выполнение поручений Лукашенко в Шкловском районе

В Шкловском районе представители Управления делами Президента проверили выполнение поручений главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В их числе обновление молочно-товарного комплекса «Староселье». Здесь обновили коровники и построили уникальный для региона профилакторий для телят. Его возвели из сверхпрочного клееного бруса, а крыша сделана так, чтобы защищать от сырости и пропускать максимум солнца. Внутри все продумано до мелочей: от удобных зон кормления до рабочих мест ветеринаров. И такие передовые фермы сейчас появляются по всему Шкловскому району.

Николай Шерстнев, заместитель управляющего делами Президента Беларуси:

Визуально не видно, но это огромные материальные затраты. И, конечно, эту работу, безусловно, не просто доведут наши планы до окончательного воплощения, но и, возможно, что-то более придумают технологичное, дабы начатую работу усовершенствовать и приумножить. То есть вся наша политика, она прежде всего проводится для того, чтобы получить максимум продукции, снизить себестоимость, создать комфортные условия для работы людям и для того, чтобы они получали хорошую, достойную заработную плату. Тем самым создать престиж работы в животноводстве.