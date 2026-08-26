Управление делами Президента проверило выполнение поручений Лукашенко в Шкловском районе

В Шкловском районе представители Управления делами Президента проверили выполнение поручений главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Шкловском районе представители Управления делами Президента проверили выполнение поручений главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В их числе обновление молочно-товарного комплекса «Староселье». Здесь обновили коровники и построили уникальный для региона профилакторий для телят. Его возвели из сверхпрочного клееного бруса, а крыша сделана так, чтобы защищать от сырости и пропускать максимум солнца. Внутри все продумано до мелочей: от удобных зон кормления до рабочих мест ветеринаров. И такие передовые фермы сейчас появляются по всему Шкловскому району.
Николай Шерстнев, заместитель управляющего делами Президента Беларуси:
Визуально не видно, но это огромные материальные затраты. И, конечно, эту работу, безусловно, не просто доведут наши планы до окончательного воплощения, но и, возможно, что-то более придумают технологичное, дабы начатую работу усовершенствовать и приумножить. То есть вся наша политика, она прежде всего проводится для того, чтобы получить максимум продукции, снизить себестоимость, создать комфортные условия для работы людям и для того, чтобы они получали хорошую, достойную заработную плату. Тем самым создать престиж работы в животноводстве.
Масштабное обновление и в Шкловском райагросервисе. Здесь кардинально модернизировали производство. Главная цель – создать современную и полностью оснащенную площадку для ремонта сельхозтехники. Центральная мастерская уже работает. Теперь специалисты готовы восстанавливать весь спектр отечественной техники – от мощных тракторов до кормоуборочных комбайнов. В ближайших планах предприятия – открыть СТО еще и для легковых автомобилей.