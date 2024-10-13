Деятелей культуры накануне праздника чествовали в Минске

Дарить людям радость их профессия. Еще накануне Дня работников культуры лучшие из них собрались в Минске, чтобы получить заслуженные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Певцы, музыканты, сотрудники музеев, театров и школ искусств – для них работа – образ жизни, в котором человек находится 24 часа 7 дней в неделю. Все те, кто бережно хранит и приумножает наше культурное наследие, на сцену Минского городского Дворца культуры поднимались не как артисты, а в качестве награжденных. В их адрес звучали слова благодарности за то, что посвящают жизнь служению прекрасному и каждый день наполняют сердца людей светом и радостью.

Ирина Нарбекова, заслуженная артистка Беларуси:

Мне часто задают такой вопрос: вы нисколько не жалеете о том, о выборе профессии? Конечно же, нет, потому что это большое счастье, когда ты можешь на экране или в театре воплотить образы достойных людей. Достойных по своей глубине, по чувствам, по порядочности и так далее.

Оксана Зорина, мастер народных ремесел, ГУ «Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо города Витебска «Двина»:

Мне очень приятно, что мой труд был отмечен. Без культуры очень сложно выжить в современном мире. Мы передаем наши традиции, наше наследие подрастающему поколению. И то, что сегодня я получила вот эту вот премию, конечно, меня подвергает на новые и новые подвиги, и хочется дальше развивать нашу традиционную культуру.