Прямой эфир

Акция БРСМ «Служим Беларуси». 21 февраля в Республиканском доме молодежи чествовали лучших военнослужащих

21 февраля 2013 12:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Служим Беларуси»! В преддверии Дня защитников Отечества в Минске стартовала ежегодная патриотическая акция БРСМ. Лучших военнослужащих чествовали 21 февраля в Республиканском доме молодежи. 22 офицера, прапорщика, сержанта и солдата получили нагрудные знаки «Воинская доблесть», грамоты и благодарности.

По итогам 2012 года лучшей признана первичная организация 59 школы по подготовке военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Храмцевич, заместитель командира роты по идеологической работе Центра подготовки прапорщиков и младших специалистов:
За полученную награду чувствую, конечно, гордость, ответственность, принадлежность к тому месту, где я сейчас нахожусь.
Хотелось бы выразить слова уверенности, слова благодарности за оказанную честь. 

Игорь Бузовский, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ»:
Это был конкурс, который определял лучшую первичную организацию по критериям, заслуживающим сегодня уважения. Это и служба, насколько хорошо служат ребята в первичной организации, выполняют свой непосредственный воинский долг, это участие в общественных мероприятиях.

# общество # Игорь Бузовский # Фотофакт # БРСМ # Андрей Храмцевич # ЦК ОО «БРСМ» # Центр подготовки прапорщиков и младших специалистов

Другие новости рубрики

Все новости
Стефания Станюта. Легенда белорусской сцены, которая плакала прямо в кинозале, увидев себя некрасивой на экране
21 февраля 2013 08:42

Стефания Станюта. Легенда белорусской сцены, которая плакала прямо в кинозале, увидев себя некрасивой на экране

В Санкт-Петербурге на 75 году жизни скончался выдающийся режиссер Алексей Герман-старший
21 февраля 2013 06:49

В Санкт-Петербурге на 75 году жизни скончался выдающийся режиссер Алексей Герман-старший

На вопросы минчан 20 февраля ответит председатель Мингорисполкома Николай Ладутько
19 февраля 2013 18:48

На вопросы минчан 20 февраля ответит председатель Мингорисполкома Николай Ладутько