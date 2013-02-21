Акция БРСМ «Служим Беларуси». 21 февраля в Республиканском доме молодежи чествовали лучших военнослужащих

Новости Беларуси. «Служим Беларуси»! В преддверии Дня защитников Отечества в Минске стартовала ежегодная патриотическая акция БРСМ. Лучших военнослужащих чествовали 21 февраля в Республиканском доме молодежи. 22 офицера, прапорщика, сержанта и солдата получили нагрудные знаки «Воинская доблесть», грамоты и благодарности.

По итогам 2012 года лучшей признана первичная организация 59 школы по подготовке военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Храмцевич, заместитель командира роты по идеологической работе Центра подготовки прапорщиков и младших специалистов:

За полученную награду чувствую, конечно, гордость, ответственность, принадлежность к тому месту, где я сейчас нахожусь.

Хотелось бы выразить слова уверенности, слова благодарности за оказанную честь.

Игорь Бузовский, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ»:

Это был конкурс, который определял лучшую первичную организацию по критериям, заслуживающим сегодня уважения. Это и служба, насколько хорошо служат ребята в первичной организации, выполняют свой непосредственный воинский долг, это участие в общественных мероприятиях.