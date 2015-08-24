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Сухая погода сохранится по всей Беларуси до конца недели

24 августа 2015 08:00
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Новости Беларуси. Сухая погода сохранится по всей стране до конца нынешней недели. Сегодня вновь объявлено штормовое предупреждение. На карте метеоопасности Беларуси все больше красных оттенков. Вероятность лесных пожаров теперь велика во многих районах республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского гидрометеоцентра:
В Гродненской и местами по Гомельской области, и местами по Минской области — 5  класс пожароопасности. В связи с тем, что в ближайшее время дождей не ожидается, то вот этот пятый класс пожароопасности будет распространяться на все области нашей республики. И, к сожалению, в ближайшее время хороших дождей, хороших циклонов ждать не приходится. 

# общество # Погода в Беларуси # Дмитрий Рябов

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