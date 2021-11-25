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Международная федерация обществ Красного Креста готова больше поддерживать беженцев

25 ноября 2021 13:04
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О дополнительной поддержке беженцев на белорусско-польской границе 25 ноября заявил глава Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На встрече с министром здравоохранения в Минске Франческо Рокка подтвердил высокий уровень организации работы в кризисном центре. Белорусской стороне перечислена дополнительная денежная помощь. Также на чрезвычайный призыв организации уже откликнулись пять стран.  

Международная федерация обществ Красного Креста готова больше поддерживать беженцев-1

Франческо Рокка, глава Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца:
Цель визита – показать нашу поддержку, поддержку Международной федерации Красного Креста Белорусскому обществу Красного Креста. Показать то, как мы ценим работу, которую делает Белорусский Красный Крест, и подтвердить наши намерения оказывать поддержку и дальше в случае необходимости нарастить мощности этой помощи.  

Дмитрий Шевцов: Федерация Красного Креста помогала нам с первых дней и выделила большую сумму денег. Читайте здесь.

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Франческо Рокка # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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