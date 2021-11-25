Международная федерация обществ Красного Креста готова больше поддерживать беженцев

О дополнительной поддержке беженцев на белорусско-польской границе 25 ноября заявил глава Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече с министром здравоохранения в Минске Франческо Рокка подтвердил высокий уровень организации работы в кризисном центре. Белорусской стороне перечислена дополнительная денежная помощь. Также на чрезвычайный призыв организации уже откликнулись пять стран.