Международная федерация обществ Красного Креста готова больше поддерживать беженцев

О дополнительной поддержке беженцев на белорусско-польской границе 25 ноября заявил глава Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На встрече с министром здравоохранения в Минске Франческо Рокка подтвердил высокий уровень организации работы в кризисном центре. Белорусской стороне перечислена дополнительная денежная помощь. Также на чрезвычайный призыв организации уже откликнулись пять стран.
Франческо Рокка, глава Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца:
Цель визита – показать нашу поддержку, поддержку Международной федерации Красного Креста Белорусскому обществу Красного Креста. Показать то, как мы ценим работу, которую делает Белорусский Красный Крест, и подтвердить наши намерения оказывать поддержку и дальше в случае необходимости нарастить мощности этой помощи.
Дмитрий Шевцов: Федерация Красного Креста помогала нам с первых дней и выделила большую сумму денег. Читайте здесь.