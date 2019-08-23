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Между МКАД и Новой Боровой начали строить дорогу

23 августа 2019 20:59
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Новости Беларуси. Выехать на кольцевую можно будет с улицы Леонардо да Винчи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Между МКАД и Новой Боровой начали строить дорогу-1

Сейчас на этом участке горы песка, но уже в начале 2020 года будет полноценный асфальт. Пока идет подготовка к строительству сетей и коммуникаций. Новая дорога поможет разгрузить проблемный перекресток Гинтовта–Городецкая и ближайшие выезды на МКАД.

Между МКАД и Новой Боровой начали строить дорогу-4

Здесь бываю нечасто, но думаю, что будет удобно, потому что район большой, и выезд прямо на кольцевую и другие улицы разгрузит.

Между МКАД и Новой Боровой начали строить дорогу-7

Здесь в сторону Логойска замечательно, если будет выезд. Заезжать, соответственно, проще, не нужно крутиться. А вот выезд в сторону Чижовки, в сторону Малиновки – уже надо делать развязку полноценную.

# Дорожное движение # общество # Юлия Стриго # Фотофакт

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