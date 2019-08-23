Между МКАД и Новой Боровой начали строить дорогу

Новости Беларуси. Выехать на кольцевую можно будет с улицы Леонардо да Винчи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас на этом участке горы песка, но уже в начале 2020 года будет полноценный асфальт. Пока идет подготовка к строительству сетей и коммуникаций. Новая дорога поможет разгрузить проблемный перекресток Гинтовта–Городецкая и ближайшие выезды на МКАД.

Здесь бываю нечасто, но думаю, что будет удобно, потому что район большой, и выезд прямо на кольцевую и другие улицы разгрузит.