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Между Минском и Ростовом-на-Дону может появиться прямое авиасообщение

11 мая 2017 06:41
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Новости Беларуси. Этот вопрос сейчас стороны активно прорабатывают. Представительная делегация из российского региона прибыла с визитом в Беларусь. В составе – все ключевые фигуры правительства. Накануне в Национальной библиотеке состоялось заседание рабочей группы по сотрудничеству. Авиасообщение поможет активизировать бизнес-контакты Беларуси, увеличить транзитную привлекательность и поспособствует развитию туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между Минском и Ростовом-на-Дону может появиться прямое авиасообщение-1

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Ростовская область для Беларуси – это один из наиболее приоритетных регионов. Мы видим участие наших предприятий и предприятий Ростова в совместном производстве или кооперации, на площадках друг друга.

Между Минском и Ростовом-на-Дону может появиться прямое авиасообщение-4

Василий Голубев, губернатор Ростовской области Российской Федерации:
Мы договорились, что в ближайшее время будет подписан помимо соглашения рабочий документ, в котором определим конкретные цели между министерствами и ведомствами, конкретными производителями для реализации нашего соглашения. Убежден, что у нас есть немало нереализованных резервов, которые требуют нашего совместного внимания.

Товарооборот между нашей страной и Ростовской областью России составляет около 340 миллионов долларов. Обе стороны заинтересованы в расширении сотрудничества. Накануне был подписан план на ближайшие два года.

# общество # Беларусь-Россия # Михаил Русый

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