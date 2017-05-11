Между Минском и Ростовом-на-Дону может появиться прямое авиасообщение

Новости Беларуси. Этот вопрос сейчас стороны активно прорабатывают. Представительная делегация из российского региона прибыла с визитом в Беларусь. В составе – все ключевые фигуры правительства. Накануне в Национальной библиотеке состоялось заседание рабочей группы по сотрудничеству. Авиасообщение поможет активизировать бизнес-контакты Беларуси, увеличить транзитную привлекательность и поспособствует развитию туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь: Р остовская область для Беларуси – это один из наиболее приоритетных регионов. Мы видим участие наших предприятий и предприятий Ростова в совместном производстве или кооперации, на площадках друг друга.

Василий Голубев, губернатор Ростовской области Российской Федерации:

Мы договорились, что в ближайшее время будет подписан помимо соглашения рабочий документ, в котором определим конкретные цели между министерствами и ведомствами, конкретными производителями для реализации нашего соглашения. Убежден, что у нас есть немало нереализованных резервов, которые требуют нашего совместного внимания.

Товарооборот между нашей страной и Ростовской областью России составляет около 340 миллионов долларов. Обе стороны заинтересованы в расширении сотрудничества. Накануне был подписан план на ближайшие два года.