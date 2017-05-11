XIV Республиканский экологический форум и VI Международный экономический форум открываются 11 мая в Витебске

Новости Беларуси. 250 белорусских экологов, а также их коллеги из ближнего и дальнего зарубежья сверят часы 11 мая в северном регионе страны. В Витебске пройдет XIV Республиканский экологический форум.

В программе дня – специализированная выставка, круглые столы и уже по итогу подписание как минимум десятка договоров.

Кроме этого, участники форума смогут высадить аллею из деревьев и создать ландшафтные композиции. Добавим, говорить о том, что экономика бывает зеленой, продолжат и на VI Международном экономическом форуме. 11 мая он тоже стартует в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.