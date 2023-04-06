Метель в конце марта, рождественские грозы и северное сияние. Какие природные аномалии шокируют белорусов?

Вероника Макаревич, ведущая:

Поиграем в снежки? Зря… когда еще столько снега в апреле увидишь? Что это? Природная аномалия или нечто большее? Разберемся с экспертами.

Порывистый ветер, метель и мощный снегопад. 28 марта Беларусь сменила яркий весенний наряд и вновь надела белое платье. От +10 до отметок ниже нуля – резкое снижение температуры и призрачная надежда на спасение из цепких лап зимы. Глобальное потепление или очередной каприз своенравной природы? Ответ неверный. Всему виной арктические вторжения.

Владимир Логинов, академик Национальной академии наук Беларуси, климатолог:

Если брать высокие слои атмосферы, 15-20 километров, там весна уже наступила. А у поверхности Земли, где велико влияние подстилающей поверхности, весна наступает позже. Здесь еще существуют условия для формирования мощных меридиональных переносов воздушных масс. Вот, собственно, это мы сейчас и наблюдаем. И хоть зима – серьезный соперник, царствовать в Синеокой ей осталось недолго. Подобные конфликты двух абсолютно разных времен года решаются в течение нескольких дней.

Елена Ходачинская, инженер-синоптик отдела краткосрочных прогнозов погоды, неблагоприяных и опасных явлений Службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

Выходные дни тоже будут дождливые. Суббота более теплая, 8-10 градусов тепла в дневные часы. А уже с воскресенья мы снова почувствуем похолодание, температурный фон понизится на 3-4 градуса, осадки начнутся в виде дождя и мокрого снега.

Но иногда все идет не по плану. За считаные часы целая страна рискует оказаться во власти стихии. Белая пелена, оборванные линии электропередач и сугробы по колено. Март 2013-го.

Владимир Логинов:

«Хавьер», конечно, был мощнее. Это вне всякого сомнения. Скорость ветра была мощнее, выпало в отдельных районах до 26 сантиметров снега. Вряд ли мы сейчас дотянем до тех рекордов.

Прошло 10 лет, а природа не перестает показывать белорусам все грани своего непростого характера. Двойные радуги, рождественские грозы и даже северное сияние. Какие аномалии небесная канцелярия уже успела вписать в историю 2023-го?

Наталья Клевец, начальник отдела изучения климата Службы метеорологического и климатического мониторинга Фонда данных Белгидромета:

Зимний сезон 2022-2023 года стал самым влажным за всю историю метеонаблюдений. Декабрь 2022-го занял первое место по сумме осадков, начиная с 1945 года. И в целом зимний сезон вошел в 10 самых теплых, начиная с 1881 года. В марте на данный момент мы отмечаем избыточное увлажнение. По отдельным пунктам выпало до 2-2,5 месячных норм осадков. А вот и еще одна необычная особенность наших широт: вопреки, всеобщему мнению, зимы стали теплее. Например, в 1940-м отметка на градуснике была -39 градусов по Цельсию. Сегодня же побить этот рекорд вряд ли удастся. За последние годы температура стала на 1,5 градуса выше климатической нормы.

Владимир Логинов:

Если раньше мы всегда считали, что потепление идет за счет зимних месяцев, то сейчас этого нельзя сказать. Я специально исследовал этот вопрос, и если брать последние 33 года, то скорость потепления стала самой мощной в период от июля до октября. А если брать Арктику, там идет, безусловно, так называемое арктическое усиление, где скорость роста температуры в 5-7 раз больше, чем в среднем по Земному шару.

Испытание теплом не обошло стороной и самый таинственный, малоизученный континент – Антарктиду. Активное таяние льдов – тому доказательство. Пора ли бить тревогу? Владимир Логинов:

При среднем каком-то сценарии к концу столетия температура в средних широтах повысится на еще как минимум 2-3 градуса. Это большая величина, это приводит к огромным последствиям.