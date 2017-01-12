Бесплатная еда и теплая одежда: в Солигорске открылся пункт помощи бездомным

Новости Беларуси. По предварительным прогнозам погоды на смену рождественским придут крещенские морозы, хотя и не такие сильные. Тем не менее, на Минщине готовы помочь согреться людям, которые в этом особенно нуждается.

Так, в Солигорске в экстремально низкие температуры работает пункт горячего питания

для людей без определенного места жительства и незащищенных категорий населения. В 2017 году он открыл свои двери 6 января.

Дважды в день – с 09.00 до 10.00 и с 15.00 до 16.00 – здесь предлагают горячие напитки и блюда, а также теплую одежду и обувь.

Большую помощь в приобретении продуктов питания оказывает православная молодежь, районная организация Красного Креста, а также сельхозпредприятия района. Между тем, внести свой вклад в доброе дело может каждый, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Инесса Николаевич, заведущая отделением социальной адаптации и реабилитации территориального центра социального обслуживания населения Солигорского района:

Информация о работе пункта размещалась в СМИ. Иногда спрашивают: «Почему? Люди без определенного места жительства не смотрят телевизор и не читают газеты». Это для того, чтобы любой человек, который видит нуждающихся, мог рассказать об этом пункте.

Если человек нуждается, мы рассматриваем: есть ли у него документы (это один вид помощи). Если он нуждается в теплой одежде, а здесь, в пункте, ее, допустим, недостаточно, мы сразу его направляем в Центр (он находится рядом), даем информацию.

Население сдает бывшие в употреблении вещи, они чистые. Особенно благодарны были бы, если бы приносили теплую обувь.