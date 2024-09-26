Место в общежитии и надбавки – какие бонусы есть у молодых врачей в столичных больницах?

Все больше молодых людей решают связать свою жизнь с одной из самых благородных профессий. Нелегкая миссия врача заключается не только в улучшении качества жизни человека, но иногда – и в ее спасении. В 2024 году ряды медработников Минска пополнили 1000 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Из них, больше всего, врачей общей практики и анестезиологов. Пока они только начинают свой карьерный путь. И помощь от более опытных коллег – один из важнейших аспектов становления молодых специалистов. Как их встретили в одной из крупнейших больниц столицы – в материале Яны Лысяковой.

Яна Лысякова, корреспондент:

Учреждения здравоохранения столицы в этом году пополнили 367 молодых врача, и свыше 600 специалистов со средним образованием. В клиническую больницу имени Клумова пришли сразу 24 медика.

Среди них Ангелина Кривенкова. Всегда мечтала стать доктором. Помогать людям – это оказалось призванием. Пошла в медицинский университет, где с удовольствием постигала врачебные азы. Теперь она анастезиолог-реаниматолог. Время применять знания на практике.

Ангелина Кривенкова, врач анестезиолог-реаниматолог Отделения анестезиологии и реанимации 3-й городской клинической больницы имени Е.В. Клумова:

Все помогают, все поддерживают. Это залог успеха у любого врача, а тем более у молодого специалиста. Бывают моменты, когда немножко падаешь духом, когда не всем можешь помочь. Все-таки, я как молодой доктор, еще к этому не сильно привыкла. Но старшие коллеги поддерживают, подсказывают и с их помощью, я думаю, что смогу стать еще лучшим врачом.

Помощь молодым специалистам не ограничивается лишь профессиональными советами. Каждому иногороднему работнику предоставляется место в общежитии. В случае, если сотрудник желает снимать арендное жилье, компенсируется определенная сумма. А еще максимальные надбавки по контракту – 50 %.