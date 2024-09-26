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Наталья Кочанова: в РНПЦ должны работать самые квалифицированные специалисты на лучшем оборудовании

26 сентября 2024 20:04
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В РНПЦ должны работать самые квалифицированные специалисты на лучшем оборудовании. Таким мнением поделилась председатель Совета Республики, уполномоченный представитель главы государства в Минске Наталья Кочанова во время встречи с трудовым коллективом Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Александрова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это ведущее учреждение страны по данному профилю. Здесь оказывают медицинскую помощь пациентам с самыми сложными диагнозами. Лечение проходит с помощью современного и технологичного оборудования. Например, специалисты используют установку гамма-нож, которая позволяет лечить точечно метастазы. Как подчеркнула Наталья Кочанова, каждый человек независимо от места проживания должен иметь возможность получить квалифицированную медицинскую помощь. Для этого на базе РНПЦ созданы образовательные центры, где практикующие специалисты могут повысить свою квалификацию.

Наталья Кочанова: в РНПЦ должны работать самые квалифицированные специалисты на лучшем оборудовании-2

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
В этом коллективе очень неравнодушные люди. На встрече они задавали достаточно много вопросов, которые их волнуют. В большей степени это вопросы профессиональные. Они хотят, чтобы медицинские работники всех уровней проходили своевременно обучение, причем обучение качественное. В любом регионе работающие врачи-онкологи должны понимать и видеть, что есть в республиканском центре, чтобы они имели возможность правильно направить сюда пациента в случае необходимости.

Работа с людьми – одно из приоритетных направлений работы сенаторов. Такая форма общения позволяет узнать, что волнует людей на местах. В настоящее время в Совете Республики ведется работа над Кодексом о здравоохранении, поэтому важно услышать мнение практикующих врачей.

# Наталья Кочанова # Медицина

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