Наталья Кочанова: в РНПЦ должны работать самые квалифицированные специалисты на лучшем оборудовании

В РНПЦ должны работать самые квалифицированные специалисты на лучшем оборудовании. Таким мнением поделилась председатель Совета Республики, уполномоченный представитель главы государства в Минске Наталья Кочанова во время встречи с трудовым коллективом Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Александрова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это ведущее учреждение страны по данному профилю. Здесь оказывают медицинскую помощь пациентам с самыми сложными диагнозами. Лечение проходит с помощью современного и технологичного оборудования. Например, специалисты используют установку гамма-нож, которая позволяет лечить точечно метастазы. Как подчеркнула Наталья Кочанова, каждый человек независимо от места проживания должен иметь возможность получить квалифицированную медицинскую помощь. Для этого на базе РНПЦ созданы образовательные центры, где практикующие специалисты могут повысить свою квалификацию.