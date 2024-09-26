В Беларуси продлили скидку на социально значимые товары

Министерство антимонопольного регулирования и торговли совместно с Ассоциацией розничных сетей подписали соглашение о продлении скидок на ряд товаров для уязвимых категорий населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специальные цены будут доступны еще как минимум в течение квартала. Право на 10-процентную скидку имеют пенсионеры, многодетные семьи, малообеспеченные и люди с ограниченными возможностями. В список товаров, на которые распространяется «дисконт», входят хлеб, мука, овсяные хлопья, перловая крупа, макароны, говядина, свинина и курица. Чтобы приобрести все это по сниженной цене, покупателю нужно подтвердить право на скидку, оформив «социальную» бонусную карту.