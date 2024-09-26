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В Беларуси продлили скидку на социально значимые товары

26 сентября 2024 19:49
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли совместно с Ассоциацией розничных сетей подписали соглашение о продлении скидок на ряд товаров для уязвимых категорий населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специальные цены будут доступны еще как минимум в течение квартала. Право на 10-процентную скидку имеют пенсионеры, многодетные семьи, малообеспеченные и люди с ограниченными возможностями. В список товаров, на которые распространяется «дисконт», входят хлеб, мука, овсяные хлопья, перловая крупа, макароны, говядина, свинина и курица. Чтобы приобрести все это по сниженной цене, покупателю нужно подтвердить право на скидку, оформив «социальную» бонусную карту.

В Беларуси продлили скидку на социально значимые товары-2

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Мы сохраняем тот же пакет. 29 товарных групп как входили, так и входят в эту программу. И надеемся, что мы этим порадуем наших граждан в очередном четвертом квартале текущего года.

Социальная бонусная программа в большинстве белорусских торговых сетей запущена с февраля 2022 года. Уже более 2 миллионов человек стали ее участниками.

# Алексей Богданов # Государственная социальная политика

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