Место, куда хочется вернуться! Национальный детский центр «Зубрёнок» отметил 55-летие

Мост дружбы между народами. Накануне Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок» отметил 55 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С момента своего основания он стал не только любимым местом отдыха для белорусских детей, но и принял юных жителей более чем 45 стран. В живописнейшем уголке Беларуси успели отдохнуть маленькие гости из России, Египта, Китая, Лаоса, Узбекистана, Кыргызстана, Сирии и многих других государств. Чем белорусский лагерь привлекает детей – узнавала наш корреспондент Элла Маркевич.

Место, куда хочется вернуться. За 55-летнюю историю в лагере сформировалась уникальная программа, которая гармонично сочетает активный досуг, заботу о здоровье и образовательные инициативы. Новейшее оборудование, уникальные процедуры и высококлассные специалисты – все это помогает ребятам отдохнуть по максимуму и набраться ярких впечатлений.

Первая смена в «Зубренке» для Алины Васильевой была 9 лет назад. Тогда она приехала сюда в качестве гостя. Влюбилась в это место и приняла судьбоносное решение – стать педагогом. Алина возвращалась в «Зубренок» и в качестве волонтера. Сегодня она работает воспитателем, продолжая традиции, которые когда-то изменили ее жизнь.

Алина Васильева, воспитатель Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:

Это страна детства. Когда я первый раз приехала – я влюбилась в это место. Вожатый смог влюбить меня так же, как любит это место сам. Теперь я хочу дарить эту любовь детям и показывать им, какой «Зубренок» может быть интересный, красочный, яркий. За более чем полувековую историю в центре сложилось множество интересных традиций.

Элла Маркевич, корреспондент:

Именно здесь, у этой березы звучат самые сокровенные детские мечты. Говорят, чтобы обязательно все сбылось, необходимо загадать желание и обойти дерево вокруг 3 раза. Я хоть и не ребенок, но желание загадаю.

В целом за год лагерь посещает более 17,5 тысяч ребят, за летний период – порядка 1400. География юных гостей широкая. С момента основание национальный образовательно-оздоровительный центр «Зубренок» стал любимым местом отдыха для детей из более чем 45 стран.

Анжелика Ходиченко , методист Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:

У нас по приглашению Президента за летний период отдохнуло более 300 ребят. Это участники смен из Лаоса, из Египта, из Сирии, из Узбекистана, из Кыргызстана. Также у нас была организована поездка от «Зубренка» в город Владивосток, тоже в центр-побратим. У нас сотрудничество с различными центрами Российской Федерации, и не только.