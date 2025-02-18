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Место, где хранятся сердца Радзивиллов! Побывали в костёле Успения Пресвятой Девы Марии

18 февраля 2025 13:07
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Пополняем паспорт туриста новыми эмоциями и отправляемся в Дятлово в программе «Путевка BY». Прогуляемся по площади со сказочными «игрушечными» домиками. И даже найдем сердце в костеле Успения Пресвятой Девы Марии!

Место, где хранятся сердца Радзивиллов! Побывали в костёле Успения Пресвятой Девы Марии-2

Словно белоснежный корабль, он плывет в небеса. Костел Успения Пресвятой Девы Марии – драгоценность Дятлово. Он строился с 1624 по 1646 годы Львом Сапегой и его сыном Казимиром. Свидетельство тому – надпись на латинице на входе. Самобытная архитектура вобрала в себя черты Ренессанса, раннего барокко и готики. Мастера Виленской школы постарались на славу и вошли в историю. Но войны-пожары не щадили святыню.

Место, где хранятся сердца Радзивиллов! Побывали в костёле Успения Пресвятой Девы Марии-4

Ксендз Андрей Лишко, настоятель прихода Успения Пресвятой Девы Марии в г. Дятлово:
Самые большой пожар – это был 1743 год. Эти земли принадлежали Радзивиллам, они отстраивают костел. Сразу видно, что это виленское барокко, а середина – это уже стиль рококо. Можно посмотреть везде ракушки, лепнины. Они пригласили сюда очень известного архитектора Осикевича. После первого пожара вот так костел сохранился. Был второй большой пожар, тоже пострадало, уже люди отстроили костел и построили большой забор, чтобы и от пожаров огородиться. И здесь всегда был рынок, поэтому всегда было многолюдно.

Место, где хранятся сердца Радзивиллов! Побывали в костёле Успения Пресвятой Девы Марии-6

Неспроста в костеле столько небесного цвета. Он олицетворяет Деву Марию. Мама Иисуса, мама всех верующих, которые приходят в трудные минуты и в моменты радости. Многочисленные воты – живые доказательства чудес и благодарность людей. Прихожане признаются – икона очень сильная, и если человек верующий, помощь придет свыше. Реликвий в костеле немало.

Место, где хранятся сердца Радзивиллов! Побывали в костёле Успения Пресвятой Девы Марии-8

Ксендз Андрей Лишко:
Дятлово гордится тем, что мы имеем сердца Радзивиллов. Это медальон Николая Фаустина, и здесь семейный герб. Сердце открывается – там находятся ларцы, в которых находятся сердца. 

Место, где хранятся сердца Радзивиллов! Побывали в костёле Успения Пресвятой Девы Марии-10

Ксендз Андрей Лишко:
Само собой понятно, что все Радзивиллы похоронены в Несвиже, но наш костел и наша Дятловщина гордится тем, что на таком меленьком завещании, скрутке он просит, чтобы его сердца – сердца жены и маленького сына, который умер – остались в этом костеле. 

Подробности смотрите в видео.

# Религия # Туризм # История # Достопримечательности Беларуси

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