Место чудес или белорусский Иерусалим. Более тысячи евреев приехали в Радунь, чтобы поклониться могиле Хафеца Хаима

Новости Беларуси. Более тысячи паломников в эти дни в Радуни. Небольшой поселок в Вороновском районе уже который год становится центром притяжения иудеев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости приезжают из Израиля, стран Европы и Америки. Проделывают долгий путь, только чтобы поклониться могиле выдающегося раввина и философа Хафеца Хаима. Святое место привлекает не только туристов, но и инвесторов.

Величайший проповедник своего времени. Уникальных знаний человек. До сих пор имя Хафеца Хаима иудеи произносят с особым почтением. Хоть и это не имя, а название знаменитой книги, которую раввин написал анонимно – ее считают второй по значимости после Торы. Ежегодно в день смерти духовного лидера на его могилу в посёлок Радунь едут сотни иностранных паломников. Место известно чудесами исцеления.

Шломо Ифрах, турист (Франция):

Раввин в моем городе во Франции – ученик Хафеца Хаима. Поэтому я хотел приехать в Беларусь, это место очень важно для евреев. Я хочу поблагодарить ваше правительство за такой теплый прием. И за то, что у нас есть возможность приезжать сюда.

Могилу Хафеца Хаима удалось найти только недавно, по свидетельствам очевидцев. Ведь старое еврейское кладбище в Радуни во время войны практически уничтожили немцы. Здесь же похоронены более двух тысяч расстрелянных в 42-ом году местных евреев.

Галина Буро, СТВ:

До войны большинство жителей поселка Радунь были евреями. Но в годы Холокоста отсюда бежали целыми семьями, искали убежище в других странах. Теперь спустя десятилетия их потомки в Беларуси находят свои корни.

Например, у израильтянина Ариеля Давыдкина бабушка с дедушкой жили в Минске. Поэтому мужчина составил трехдневный маршрут по Беларуси с посещением нескольких городов.

Ариель Давыдкин, турист (Израиль):

Через аэропорт Минска мы приехали вчера, побывали еще в некоторых местах, связанных с еврейским народом. После того, как нету безвизового режима, то это стало очень просто. Покупаешь билет, приезжаешь. Все очень удобно.

Туристический бум привлек инвесторов. Крупная израильская фирма взялась за реализацию проекта. Через два года в Радуни появится гостиница, ресторан, ритуальная баня-миква и даже синагога – для поселка больше сотни новых рабочих мест. Есть идея восстановить иешеву.