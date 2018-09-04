«Многие покупаются на бесплатное образование»: что надо проверить, если едешь учиться в другую страну?

Заманчивые варианты трудоустройства за границей, сомнительный шанс получить дешёвое образование и быстрое предложение руки и сердца от иностранца! Почему стоит опасаться назойливой рекламы и как не попасться на удочку аферистов?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель программы «Ла Страда Беларусь» – Елена Нестерук.

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Когда едешь за границу учиться, нужны те же правила по безопасности, как с работой? Или уже немного проще к этому относиться?

Елена Нестерук, руководитель программы «Ла Страда Беларусь»:

Когда, как правило, едут учиться, то очень редко случаются какие-то кризисные ситуации и речь о торговле людьми не идёт. Но там тоже есть свои нюансы, потому что не всегда совпадают те системы образования, которые есть у нас, с теми системами образования, которые есть в другой стране. Иногда школа у них – это не школа в нашем понимании, а институт. Надо вообще понять, на каком языке вы собираетесь учиться, потому что уровень языка, как правило, нужен очень высокий. Нужно сдавать тесты и экзамены, чтобы подтвердить знания этого языка. Многие иногда покупаются на бесплатное образование. Даже если у вас есть шанс получить бесплатное образование в этой стране, от вас потребуют подтверждения того, что у вас есть финансовые ресурсы жить в этой стране, платить за учебники, за питание и так далее.

И это, как правило, бывают очень большие суммы.

Прежде чем купиться на какие-то обещания посредников, изучите сами ситуацию. И в Беларуси сейчас есть очень много ресурсов, где можно получить много информации. Обратившись даже в нашу организацию, и по телефону обычному, и с мобильных операторов, и на нашем сайте можно прочитать много информации, можно задать вопрос прямо в реальном времени.

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