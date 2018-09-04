Власти смогут продавать пустующее жильё с понижением цены и без аукциона: Президент подписал Указ «О пустующих и ветхих домах»

Новости Беларуси. В Беларуси намерены в корне решить проблему пустующих и ветхих домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси намерены в корне решить проблему пустующих и ветхих домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующий указ 4 сентября подписал Президент. Документ предполагает несколько новаций, которые позволят эффективней решать судьбу таких построек. Их, к слову, в стране более 30 тысяч.
Деревня Березовка на Могилевщине – одна из самых аккуратных в области. Только чистоту портит единственный дом. Жилье пустует 6 лет после смерти хозяина. И теперь – полностью заброшено.
Жители деревни:
Этот дом надо было давно снести. Внуки приезжают на лето, бегают тут кругом.
Не совсем приятное впечатление. Такие брошенные строения представляют опасность.
В доме прописан зять умершего хозяина. Из-за этого снести строение не могут. В сельсовете надеются, что новый Указ даст рычаги, позволяющие это сделать.
Такие же надежды на документ возлагают в соседнем сельсовете. Там ежегодно проводят зачистку ветхого жилья. Только в 2017 году снесли 15 старых домов. Они пошли на щепу, дрова. Землю засадят кукурузой.
Ирина Слабкович, председатель Заводскослободского сельисполкома:
Еще совсем недавно здесь находились старые ветхие дома и фундаменты. Вот близится тот момент, когда мы завершим наведение порядка в этой деревне и будем вводить эти земли в сельхозоборот.
А это уже Гродно. Пустующее здание 37 года постройки облюбовали бомжи. Считающие (правда, когда проводят время за бутылкой горячительного напитка) себя хозяевами дома.
Пустующие здания Гродно – болевая точка города. О проблеме местная власть знает. Госконтроль неоднократно выносил предписания, но постройки до сих пор на месте. Между тем, у города есть задача: к Европейским играм здесь не должно остаться ни одного дома-призрака.
Дмитрий Поливенок, начальник отдела Комитета государственного контроля Гродненской области:
Комитет государственного контроля предпринимает все меры и усилия такое количество домов и такие места в городе сокращались.
Подспорье в этих проблемах – новый Указ Президента. Документ закрепляет несколько новшеств. Одно из них – усовершенствование процедуры признания жилья ветхим. Она упрощается. Также местные органы власти теперь смогут быстрее продать пустующее жилье. С понижением цены. И без аукциона.
Виталий Тульвинский, начальник юридического управления Государственного комитета по имуществу:
Действие Указа распространяется не только на сельские населенные пункты и города районного подчинения. Но в том числе на города областного подчинения. А также город Минск. Ранее действующий Указ не распространял свое действие на областные города и Минск.
Уведомление о том, чтобы пустующий дом не был включен в соответствующий список, теперь может отправлять в местные органы власти не только собственник жилья, но и его родственники. Так исключаются случаи неоднозначностей при этом процессе. В целом Указ определяет более гибкие подходы в этой сфере.
Виталий Тульвинский:
Указ будет способствовать наведению порядка на земле. Вовлечению бесхозного жилья в оборот. Указ нацелен на максимальный учет прав граждан. А также на экономию бюджетных средств.
В Беларуси (кроме Минска и областных городов) около 13 тысяч ветхих домов. Столько же – пустующих. Благодаря новому Указу – ожидается – их судьба – а также соответствующих построек в столице и региональных центрах – будет решена эффективней.