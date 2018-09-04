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В Воложине открыли инклюзивную детскую площадку

04 сентября 2018 15:41
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Новости Беларуси. Жизнь без барьеров. Инклюзивную детскую площадку открыли в Воложине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Воложине открыли инклюзивную детскую площадку-1

Горки и качели здесь предусмотрены для детей в инвалидных колясках, а проемы достаточно широкие, чтобы можно было свободно передвигаться и даже разворачиваться. Идея создания такой площадки – собственная инициатива местных жителей и своеобразная реакция на проект «Безбарьерная среда». Он работает в районе уже третий год.

В Воложине открыли инклюзивную детскую площадку-4

За это время все главные социальные объекты города оборудовали пандусами, в районной поликлинике открыли туалет для людей с ограниченными возможностями, в настоящее время завершают установку подъемника между двумя корпусами здания.

В Воложине открыли инклюзивную детскую площадку-7

В районе недавно открыли и первую в Беларуси экологическую тропу для людей с ограниченными возможностями. Все беседки здесь оборудованы пандусами, а дорожное покрытие удобно для передвижения в инвалидной коляске. Для людей с проблемами зрения информационные стенды продублировали шрифтом Брайля. В планах местных соцработников – сделать инклюзивные уличные тренажеры и велодорожку.

В Воложине открыли инклюзивную детскую площадку-10

В Воложине открыли инклюзивную детскую площадку-12

В Воложине открыли инклюзивную детскую площадку-14

# Социальная инфраструктура # общество # Фотофакт

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