В Воложине открыли инклюзивную детскую площадку

Новости Беларуси. Жизнь без барьеров. Инклюзивную детскую площадку открыли в Воложине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Горки и качели здесь предусмотрены для детей в инвалидных колясках, а проемы достаточно широкие, чтобы можно было свободно передвигаться и даже разворачиваться. Идея создания такой площадки – собственная инициатива местных жителей и своеобразная реакция на проект «Безбарьерная среда». Он работает в районе уже третий год.

За это время все главные социальные объекты города оборудовали пандусами, в районной поликлинике открыли туалет для людей с ограниченными возможностями, в настоящее время завершают установку подъемника между двумя корпусами здания.