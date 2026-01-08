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В Березинской ЦРБ открыли новый кабинет компьютерной томографии

08 января 2026 15:02
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В Березинской центральной районной больнице открылся кабинет компьютерной томографии. Это уже 23-й аппарат, который установлен в медучреждениях центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Березинской ЦРБ открыли новый кабинет компьютерной томографии -2

Раньше для таких исследований жителям города приходилось ездить в Борисов. Теперь высокотехнологичная медпомощь в шаговой доступности. Оборудование высокого класса: делает 64 снимка за один оборот. Специально для работы на аппарате персонал Березинской больницы заранее прошел обучение. В будущем пользоваться аппаратом КТ смогут и жители Червенского района.

Валерия Шапчиц, врач-рентгенолог Березинской центральной районной больницы:
Здесь тепло и уютно, мы всех встречаем доброжелательно. Наш аппарат называется Ventum 64, на нем можно делать нативные исследования головного мозга, придаточных пазух носа, органов грудной клетки и всех других систем организма. Мы проходили уже обучение в Минской областной клинической больнице, на базе РНПЦ Александрова, а также в Борисовскую ЦРБ мы тоже ездили, чтобы стажироваться на рабочем месте.

Березинская центральная районная больница сейчас проходит модернизацию. Комплекс обновленных зданий откроют весной.

# Медицина

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