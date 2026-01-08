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ЕС может пойти на уступки по Гренландии в обмен на гарантии по Украине – Politico

08 января 2026 14:59
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ЕС может пойти на уступки по Гренландии в обмен на гарантии по Украине – Politico-0

Европейские страны рассматривают возможность расширения роли США в Гренландии в обмен на гарантии по Украине. Такой вариант называют формулой «безопасность в обмен на безопасность». Об этом пишет Politico.

Вашингтон может использовать Украину как рычаг давления, а также запустить кампанию в поддержку независимости Гренландии, что позволило бы ей заключать сделки напрямую с США. Среди других шагов – предложение договора о свободной ассоциации, аналогичного соглашениям с островными государствами в Тихом океане.

Обсуждается и силовой сценарий: эксперты считают, что США способны быстро установить контроль над столицей Гренландии. При этом в Белом доме подчеркивают, что приобретение острова рассматривается как приоритет национальной безопасности.

Фото: pixabay

# Международная политика

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