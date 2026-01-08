Циклон «Улли» уже в Беларуси. Как готовятся к непогоде в регионах Беларуси?

Циклон «Улли» уже в Беларуси. Первыми его влияние ощутили жители юга и юго-востока страны. На 9 января объявлен красный уровень опасности. Белгидромет такие предупреждения выпускает редко и при очень неординарных, опасных погодных явлениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На большей части территории пройдет сильный снег. Во многих районах ожидается метель, на дорогах снежные заносы. На отдельных участках гололедица. Ветер порывами до 20 метров в секунду, а ночью и до 24.

Готовятся к непогоде во всех регионах Беларуси. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. В Гомельской области задействована вся имеющаяся техника. Пока к помощи промпредприятий не прибегали. Если потребуется, организации окажут содействие дорожным службам.

Денис Ясько, генеральный директор РУП «Гомельавтодор»:

Всего у нас 200 единиц техники – это 100%. Кто-то посыпает дорогу, кто-то ее обрабатывает. Это все такой комплекс работ. Сегодня работало ночью 147 единиц. Сейчас днем люди отдохнули, которые будут на тракторах, продолжат работу по очистке обочин. Ротор поднимем. У нас есть ротор на базе «Урала».