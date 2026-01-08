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Циклон «Улли» уже в Беларуси. Как готовятся к непогоде в регионах Беларуси?

08 января 2026 14:38
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Циклон «Улли» уже в Беларуси. Первыми его влияние ощутили жители юга и юго-востока страны. На 9 января объявлен красный уровень опасности. Белгидромет такие предупреждения выпускает редко и при очень неординарных, опасных погодных явлениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Циклон «Улли» уже в Беларуси. Как готовятся к непогоде в регионах Беларуси?-2

На большей части территории пройдет сильный снег. Во многих районах ожидается метель, на дорогах снежные заносы. На отдельных участках гололедица. Ветер порывами до 20 метров в секунду, а ночью и до 24.

Циклон «Улли» уже в Беларуси. Как готовятся к непогоде в регионах Беларуси?-4

Готовятся к непогоде во всех регионах Беларуси. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. В Гомельской области задействована вся имеющаяся техника. Пока к помощи промпредприятий не прибегали. Если потребуется, организации окажут содействие дорожным службам.

Циклон «Улли» уже в Беларуси. Как готовятся к непогоде в регионах Беларуси?-6

Денис Ясько, генеральный директор РУП «Гомельавтодор»:
Всего у нас 200 единиц техники – это 100%. Кто-то посыпает дорогу, кто-то ее обрабатывает. Это все такой комплекс работ. Сегодня работало ночью 147 единиц. Сейчас днем люди отдохнули, которые будут на тракторах, продолжат работу по очистке обочин. Ротор поднимем. У нас есть ротор на базе «Урала».

Циклон «Улли» уже в Беларуси. Как готовятся к непогоде в регионах Беларуси?-8

Тем временем в Минске очищают дороги и дворы от снега более 1,5 тысячи работников ЖКХ, а также задействовано 113 единиц техники. Госавтоинспекция ведет мониторинг улиц и дорог для своевременной расчистки. Водителей просят не оставлять автомобили вдоль проезжей части, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Всех участников дорожного движения призывают к особой осторожности.

# Погода в Беларуси

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