Президенты Австрии и Германии примут участие в памятных мероприятиях в «Тростенце»

Новости Беларуси. В Национальный аэропорт Минск прибудет федеральный президент Австрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его визит во многом носит исторический характер. Александр Ван дер Беллен – первый глава Австрийской Республики, посещающий Беларусь с момента установления дипотношений между нашими странами.