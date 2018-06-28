Президенты Австрии и Германии примут участие в памятных мероприятиях в «Тростенце»

Новости Беларуси. В Национальный аэропорт Минск прибудет федеральный президент Австрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Национальный аэропорт Минск прибудет федеральный президент Австрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его визит во многом носит исторический характер. Александр Ван дер Беллен – первый глава Австрийской Республики, посещающий Беларусь с момента установления дипотношений между нашими странами.
Также ожидается, что для участия в памятных мероприятиях на территории «Тростенца» в Беларусь прибудет президент Германии.