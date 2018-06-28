Прямой эфир

Президенты Австрии и Германии примут участие в памятных мероприятиях в «Тростенце»

28 июня 2018 13:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Национальный аэропорт Минск прибудет федеральный президент Австрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Президенты Австрии и Германии примут участие в памятных мероприятиях в «Тростенце»-1

Его визит во многом носит исторический характер. Александр Ван дер Беллен – первый глава Австрийской Республики, посещающий Беларусь с момента установления дипотношений между нашими странами.

Президенты Австрии и Германии примут участие в памятных мероприятиях в «Тростенце»-4

Также ожидается, что для участия в памятных мероприятиях на территории «Тростенца» в Беларусь прибудет президент Германии.

# Беларусь помнит # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Из-за репетиции парада 28 июля временно перекроют участки проспекта Независимости
28 июня 2018 12:52

Из-за репетиции парада 28 июля временно перекроют участки проспекта Независимости

В выходные в Беларуси начнётся похолодание, 3 июля будут дожди
28 июня 2018 12:31

В выходные в Беларуси начнётся похолодание, 3 июля будут дожди

«Нести знамя достойно»: около 400 выпускников Академии МВД получили офицерское звание
28 июня 2018 11:42

«Нести знамя достойно»: около 400 выпускников Академии МВД получили офицерское звание