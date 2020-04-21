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Меры защиты от СOVID-19. Профсоюзы предлагают подвозить сотрудников на работу, а обеды организовать на вынос

21 апреля 2020 06:55
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Новости Беларуси. Наряду с медиками в борьбе с коронавирусом активно задействованы и профсоюзы страны. Вместе с нанимателями они принимают самые разнообразные меры по недопущению распространения вируса среди работников предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.        

Меры защиты от СOVID-19. Профсоюзы предлагают подвозить сотрудников на работу, а обеды организовать на вынос-1

В частности, контроль за соблюдением гигиенических норм в организациях стал ещё тщательнее. Для исключения массового скопления сотрудников корректируют режим работы, обеденные перерывы.   

Брестский электромеханический завод получил от профсоюзов партию защитных средств

Особое внимание уделяют защите работников так называемой группы риска, в том числе беременных женщин.

На ряде предприятий приняты решения о предоставлении им социальных отпусков вне графика, в том числе людям старшего возраста.   

Меры защиты от СOVID-19. Профсоюзы предлагают подвозить сотрудников на работу, а обеды организовать на вынос-4

Кроме того, профкомы ряда строительных предприятий предлагают нанимателям доставлять сотрудников к месту работы своим транспортом, а также организовать обеды на вынос в отдельных ланч-боксах.   

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Фотофакт

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