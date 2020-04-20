Брестский электромеханический завод получил от профсоюзов партию защитных средств

Новости Беларуси. Отраслевые профсоюзы Беларуси продолжают оказывать помощь и поддержку работникам крупных предприятий. Партию дезинфицирующих и защитных средств получил Брестский электромеханический завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Создание безопасных условий труда – основная задача нанимателя. Но первичные профсоюзные организации не остаются в стороне. Защитные маски, антисептики для обработки рук, а еще обязательно с учётом специфики предприятия – дезинфекторы рабочих поверхностей. Все самое необходимое для почти 300 работников завода.

Николай Козич, заместитель директора по производству Брестского электромеханического завода:

Предприятие работает в обычном режиме. Единственное, мы немножко перемешали график сменности, чтобы не пересекались, и, кроме того, увели на удаленный режим те отделы, специалистов, которые могут работать на удаленке. Поменяли режимность, чтобы меньше народа было, допустим, в одну смену.

Николай Шум, председатель Брестского областного объединения профсоюзов:

Создание безопасных условий труда на предприятиях и в организациях. Здесь мы, с одной стороны, контролируем эти вопросы, с другой – оказываем поддержку на приобретение средств защиты, на соблюдение санитарно-гигиенических норм. На эти цели мы направили 169 тысяч рублей.