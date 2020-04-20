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Брестский электромеханический завод получил от профсоюзов партию защитных средств

20 апреля 2020 11:31
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Новости Беларуси. Отраслевые профсоюзы Беларуси продолжают оказывать помощь и поддержку работникам крупных предприятий. Партию дезинфицирующих и защитных средств получил Брестский электромеханический завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Брестский электромеханический завод получил от профсоюзов партию защитных средств -1

Создание безопасных условий труда – основная задача нанимателя. Но первичные профсоюзные организации не остаются в стороне. Защитные маски, антисептики для обработки рук, а еще обязательно с учётом специфики предприятия – дезинфекторы рабочих поверхностей. Все самое необходимое для почти 300 работников завода.  

Брестский электромеханический завод получил от профсоюзов партию защитных средств -4

Николай Козич, заместитель директора по производству Брестского электромеханического завода:  
Предприятие работает в обычном режиме. Единственное, мы немножко перемешали график сменности, чтобы не пересекались, и, кроме того, увели на удаленный режим те отделы, специалистов, которые могут работать на удаленке. Поменяли режимность, чтобы меньше народа было, допустим, в одну смену.   

Брестский электромеханический завод получил от профсоюзов партию защитных средств -7

Николай Шум, председатель Брестского областного объединения профсоюзов:  
Создание безопасных условий труда на предприятиях и в организациях. Здесь мы, с одной стороны, контролируем эти вопросы, с другой оказываем поддержку на приобретение средств защиты, на соблюдение санитарно-гигиенических норм. На эти цели мы направили 169 тысяч рублей.  

Брестский электромеханический завод получил от профсоюзов партию защитных средств -10

Кроме того, в профсоюзных организациях созданы «кассы взаимопомощи». Из них поддержку получают самые уязвимые категории граждан – многодетные родители, пенсионеры и ветераны труда. До 50 % своей экономии средств отраслевые профсоюзы перечисляют в страховой фонд для медиков.  

# Коронавирус # общество # Николай Козич # Николай Шум # Фотофакт

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