Меньше сахара и соли, больше молока и фруктов: в Беларуси изменили школьные меню (стоимость не вырастет)

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника отдела общественного питания Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Марина Дьякова и заведующая отделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Малахова.

«Ссобойку принимать нужно тоже в каких-то эстетических условиях»: можно ли отказаться от питания в школе?

Марина Дьякова, заместитель начальника отдела общественного питания Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

К новому учебному году разработано новое примерное двухнедельное меню. Меню разработано с учётом сезонности.

То есть, оно – осеннее.

В него включено очень много фруктов, овощей, учтена потребность в калорийности для всех возрастных категорий учащихся. Согласно рекомендациям Минздрава, увеличено количество молочных и кисломолочных продуктов.

Алла Малахова, заведующая отделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

В рецептурах блюд детей всех учреждений образования, не только школьников, уменьшили количество сахара на 30-35% и соли – на 20-25%.

Марина Дьякова:

В учреждениях образования идёт воспитательный процесс. Мы поддерживаем и воспитываем культуру питания детей.

Изменится ли стоимость питания?

Марина Дьякова:

Стоимость питания останется на уровне прошлого года.