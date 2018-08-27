Минское метро перешло на зимний график работы

Новости Беларуси. Зима наступила в минском метро: 27 августа перестал действовать летний график движения поездов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Зима наступила в минском метро: 27 августа перестал действовать летний график движения поездов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время ожидания составов в утренние и вечерние часы пик сократится. Поезда на первой и второй линиях будут ходить с интервалом в 2 минуты. Неизменным остается начало и завершение работы метрополитена: это 05:30 утра и 00:42 ночи.